Bienne renverse Davos après 14 tirs aux buts

Bienne s'est offert Davos aux tirs au but (2-1). De son côté, Ajoie n'a su tromper Tim Wolf et s'est sèchement incliné à Zoug (4-0).

Lausanne - Genève 2-0

1:21 Lausanne-Genève: Lausanne intraitable face à Genève dans le derby lémanique

On n’arrête pas le Lausanne HC en cette fin d’année! Après leur succès devant Ambri-Piotta et à Davos, les Vaudois ont couronné leur semaine avec une victoire dans le derby lémanique pour s’emparer de la place de leader.

Sur leur glace, les finalistes de la saison dernière se sont imposés 3-0 devant un Genève-Servette qui va bientôt être contraint de tout miser sa saison sur son parcours en Ligue des Champions. Une ouverture du score d’Antti Suomela à la 8e, le premier but de la saison de Makai Holdener pour le 2-0 de la 31e et enfin une réussite de Lauri Pajuniemi dans la cage vide à 14’’ de la sirène ont scellé ce derby. Une fois de plus, Kevin Pasche a livré la marchandise dans la cage lausannoise pour fermer la porte aux Genevois. Auteur de 37 arrêts, il a signé son... septième blanchissage de la saison.

Zoug - Ajoie 4-0

1:50 Zoug-Ajoie: Les Ajoulots butent sur Tim Wolf

Zoug, n’a pas fait dans le détail devant Ajoie (4-0). Les hommes de Dan Tangnes ont plié le match en deux tiers-temps, menant déjà 4-0 à la deuxième pause. Les Ajoulots ont buté tout le match sur leur ancien gardien Tim Wolf, auteur de 24 arrêts ce soir.

Rapperswil - Fribourg 4-0

1:55 Rapperswil-Fribourg: Muet, Fribourg prend l'eau à Rapperswil

Comme pour Genève-Servette, ce championnat ne devrait pas apporter beaucoup de satisfactions à Fribourg-Gottéron. Au lendemain de leur défaite 1-0 à domicile devant Kloten, les Fribourgeois se sont inclinés 4-0 à Rapperswil. Privés de leur topscorer Marcus Sörensen, blessé, ils ont à la fois accordé trop de largesses devant la cage du malheureux Reto Berra et singulièrement manqué de tranchant en phase offensive pour mériter un meilleur sort.

Bienne - Davos 2-1 tab

4:32 Bienne-Davos: Les Seelandais surprennent les Davosiens

Au lendemain de sa défaite à Porrentruy face à Ajoie, Bienne a cueilli deux points pour relever la tête. Les Seelandais ont battu Davos 2-1 aux tirs au but grâce à une égalisation de Jere Salinen à la 54e et aux réussites de ce même Salinen, de Fabio Hofer et de Toni Rajala dans l’exercice du shootout.

Langnau - Lugano 4-3

4:32 Langnau-Lugano: Langnau renverse Lugano dans le troisième acte

Lugano a été battu 4-3 à Langnau, sur un but de Dario Allenspach à 1’37’’ de la sirène.

Zurich - Berne 2-3

4:56 Zurich-Berne: Les Ours prennent le meilleur sur les Lions à Zurich

Zurich a perdu sa première place après sa défaite 3-2 à domicile devant le CP Berne, consommée sur un but de Lukas Klok à la 55e.

Kloten - Ambri 5-6 tab

2:31 Kloten-Ambri: Ambri s'impose après un match aux nombreux rebondissements

Ambri s’est imposé 6-5 au shootout à Kloten après un match riche en rebondissements.