La culture américaine du pourboire se répand en Suisse. Sur les marchés de Noël et dans les boutiques, les clients sont de plus en plus confrontés à des options de pourboire lors du paiement par carte. Une pratique qui ne plaît pas aux Suisses.

Nicola Imfeld

En cette période de fêtes, beaucoup de Suisses se montrent un peu plus généreux. Y compris avec les pourboires. Dans notre pays, cela signifie souvent glisser cinq francs au restaurant pour le service ou un billet de 20 francs chez le coiffeur. Mais les pourboires à gogo? Nous ne sommes pas aux Etats-Unis! Là-bas, laisser 15 à 20% de pourboire est la norme. Peu importe qu’il s’agisse d’un restaurant ou d’un simple café à l’emporter.

Or cette culture du pourboire venue d’outre-Atlantique s’installe lentement mais sûrement en Suisse. De plus en plus souvent, les clients se retrouvent confrontés à cette méthode importée, parfois ressentie comme sournoise. Et sur les marches de Noël, elle est presque devenue omniprésente.

Le principe est simple. Vous commandez un vin chaud et payez par carte. Mais avant que la transaction ne soit validée, l’écran du terminal vous demande si vous souhaitez laisser un pourboire. Les options proposées? Pas de pourboire, 10, 15 ou 20%. Pendant ce temps, il n'est pas rare que le vendeur ou la vendeuse attende juste à côté… en prenant soin d'observer l'option que vous choisissez.

«Cela m'est arrivé ce week-end à Zurich»

Le tour de passe-passe psychologique fonctionne, comme l'ont prouvé diverses études américaines. Pour cliquer sur l'option «pas de pourboire», il faut du courage. La plupart des clients et clientes choisissent plutôt une option de pourboire. Et disent après coup qu'ils se sont presque sentis obligés d'en laisser un.

Le sujet fait actuellement l'objet de discussions animées sur le forum Internet Reddit: «Je déteste par-dessus tout qu'on me tende un appareil à carte avec un écran pour le pourboire, alors que je n'ai fait que commander une boisson au comptoir. Pourquoi attendent-ils un pourboire? Pour m'avoir préparé et tendu une boisson?» Un autre utilisateur écrit: «Cela m'est arrivé ce week-end à Zurich. Nous y sommes restés 15 minutes et avons bu deux bières. Nous n'avions pas le droit de payer en espèces et personne là-bas ne parlait allemand. Elle a apporté l'appareil à carte avec l'écran pour le pourboire. En aucun cas je ne voulais donner de pourboire.»

Bien sûr, pour les tenanciers de stands sur les marchés de Noël, le pourboire est un coup de pouce bienvenu. Mais cette astuce a été adoptée depuis longtemps par d'autres boutiques et est devenue monnaie courante pendant l'année. C'est pourquoi un utilisateur s'alarme sur Reddit: «Comme beaucoup de mauvaises choses dans ce monde, cette bêtise est également importée d'Amérique. N’acceptons pas cela chez nous et plaignons-nous maintenant, tant qu’il est encore temps.»