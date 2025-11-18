Le fabricant suisse SFS annonce 75 suppressions de postes

SFS, fabricant saint-gallois de fixations métalliques, fermera son site de Flawil d'ici 2027. Cette décision, due aux difficultés de l'industrie automobile européenne, entraînera la suppression de 75 emplois et le transfert de 35 postes à Heerbrugg.

Le fabricant saint.gallois de fixations métalliques va supprimer 75 postes.

ATS Agence télégraphique suisse

Le producteur de dispositifs de fixation métalliques saint-gallois SFS annonce fermer d'ici fin 2027 son site de Flawil, en raison des difficultés de l'industrie automobile européenne. Sur les 110 postes de travail, environ 35 seront transférés à Heerbrugg, à environ 50 kilomètres de là, et environ 75 postes seront supprimés.

Le groupe indique mardi que la procédure de consultation est terminée et qu'un plan social est en train d'être élaboré pour les salariés concernés. Les licenciements seront prononcés entre avril 2026 et mi-2027. Les apprentis pourront poursuivre leur formation au sein du groupe.

«Aucune alternative»

En octobre dernier, SFS avait prévenu vouloir fermer le site de production de Flawil, à l'ouest de Saint-Gall. Entre-temps, «aucune alternative viable à la fermeture du site n'a été trouvée», selon le communiqué. Les bouleversements vécus par l'industrie automobile en Europe ont entraîné une nette baisse de la demande, assure la société de Heerbrugg.

«Les mesures proposées n'ont malheureusement pas pu compenser ces changements de marché structurels», ajoute SFS, pour qui «la concentration sur un seul site de production de l'activité de formage à froid permet des gains d'efficience indispensables pour maintenir la compétitivité à long terme».