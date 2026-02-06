DE
FR

Indemnités chômage
Les problèmes de paiement des allocations persistent

Le SECO admet des retards dans le versement des indemnités chômage après l'introduction de SIPAC 2.0. En janvier, 85% des paiements ont été effectués et 102,1 millions de francs versés début février.
Publié: il y a 58 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 56 minutes
1/2
Les problèmes de paiement des allocations chômage ne sont pas encore totalement résolus.
Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les problèmes liés à l'introduction du nouveau système de paiement des indemnités chômage ne sont pas encore totalement résolus. A fin janvier, 85% du volume de paiements attendu pour le mois ont été versés, indique vendredi le Secrétariat d'Etats à l'économie (SECO).

Le versement des indemnités aux nouveaux chômeurs est particulièrement concerné. Les caisses de chômage travaillent pour résorber ce retard, précise le SECO dans son communiqué. Et d'ajouter que du 1er au 5 février, les caisses de chômage ont versé quelque 102,1 millions de francs en indemnité chômage.

Depuis le déploiement du nouveau système de paiement SIPAC 2.0 le 6 janvier, ce dernier a gagné en performance mais n'atteint pas encore le niveau visé, explique le SECO. Et d'assurer qu'il reste étroitement en contact avec les cantons et les caisses de chômage et fait tout son possible pour stabiliser la situation au plus vite et verser rapidement les prestations dues.

Le SECO ne fournit aucune information sur le nombre exact de personnes concernées.

