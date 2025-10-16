Un incendie majeur a détruit au moins deux maisons à Hallau (SH) dans la nuit de mercredi à jeudi. Une personne a été retrouvée morte à proximité. Les autorités soupçonnent des incendies criminels, un deuxième sinistre ayant été signalé non loin.

Le feu ravage deux maisons à Hallau et fait une victime

L'église de Hallau, photographiée le 18 avril 2013, à Neunkirch. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Un important incendie a ravagé au moins moins deux maisons à Hallau (SH), dans la nuit de mercredi à jeudi. Une personne a été trouvée morte à proximité. Un deuxième petit sinistre est survenu non loin. Les enquêteurs privilégient la piste d'incendies intentionnels.

Le feu a été signalé vers 02h00 au centre du village, indiquent la police et le Ministère public schaffhousois. A l'arrivée des pompiers, le bâtiment et les combles des maisons adjacentes étaient déjà entièrement en flammes. Au moins deux maisons ont été détruites.

Plusieurs habitants ont dû être évacués. Une femme a été hospitalisée en raison d'une intoxication des voies respiratoires. L'application Alertswiss a appelé la population à fermer portes et fenêtres en raison du fort dégagement de fumée. On ignore encore si la personne trouvée morte à proximité du double incendie y est liée. La police a refusé de donner davantage d'informations sur son enquête.