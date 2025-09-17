DE
FR

Incendie à Murist
Les locaux d'une entreprise de la Broye fribourgeoise prennent feu

Un incendie a ravagé une entreprise de Murist (FR) dans la nuit de mardi à mercredi. Les pompiers sont intervenus en nombre. L'origine du sinistre reste inconnue et une enquête est en cours.
Publié: il y a 56 minutes
Partager
Écouter
La police a partagé d'impressionnantes images de l'incendie qui a ravagé une entreprise de Murist, dans la Broye fribourgeoise.
Photo: Police cantonale Fribourg
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Il était 23h30 quand la police cantonale fribourgeoise a été alertée. En cette nuit du mardi 16 septembre, un incendie venait de se déclarer dans une entreprise du village de Murist, dans le district de la Broye.

Les pompiers du bataillon Broye et du service de soutien opérationnel sont intervenus en nombre. Six camions, une quarantaine de pompiers, une ambulance et des patrouilles de police ont été dépêchés sur les lieux.

Aucun blessé mais des fenêtres fermées

Les autorités ont prié les habitants des quartiers environnants de rester chez eux et de fermer les fenêtres. Aucun blessé n’est à déplorer. «Le propriétaire, habitant dans un bâtiment annexe, a dû être relogé chez des proches», précise le communiqué.

La route d'Estavayer-le-Lac a été fermée à la circulation durant deux heures et demie «pour les besoins des opérations de secours». Des investigations sont en cours, mais la cause de l'incendie reste pour l'heure inconnue.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
6 médailles d'or pour la Suisse
Présenté par
6 médailles d'or pour la Suisse
Grand succès aux EuroSkills
6 médailles d'or pour la Suisse
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Gros plan sur le roi des cépages
Présenté par
Gros plan sur le roi des cépages
Le chasselas
Gros plan sur le roi des cépages
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus