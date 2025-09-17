Un incendie a ravagé une entreprise de Murist (FR) dans la nuit de mardi à mercredi. Les pompiers sont intervenus en nombre. L'origine du sinistre reste inconnue et une enquête est en cours.

La police a partagé d'impressionnantes images de l'incendie qui a ravagé une entreprise de Murist, dans la Broye fribourgeoise. Photo: Police cantonale Fribourg

Léo Michoud Journaliste Blick

Il était 23h30 quand la police cantonale fribourgeoise a été alertée. En cette nuit du mardi 16 septembre, un incendie venait de se déclarer dans une entreprise du village de Murist, dans le district de la Broye.

Les pompiers du bataillon Broye et du service de soutien opérationnel sont intervenus en nombre. Six camions, une quarantaine de pompiers, une ambulance et des patrouilles de police ont été dépêchés sur les lieux.

Aucun blessé mais des fenêtres fermées

Les autorités ont prié les habitants des quartiers environnants de rester chez eux et de fermer les fenêtres. Aucun blessé n’est à déplorer. «Le propriétaire, habitant dans un bâtiment annexe, a dû être relogé chez des proches», précise le communiqué.

La route d'Estavayer-le-Lac a été fermée à la circulation durant deux heures et demie «pour les besoins des opérations de secours». Des investigations sont en cours, mais la cause de l'incendie reste pour l'heure inconnue.