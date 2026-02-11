Fausse alerte incendie au Palais fédéral à Berne

Le bâtiment est du Palais fédéral a été brièvement évacué jeudi matin, après le déclenchement d'une alarme incendie. Il s'agissait d'une fausse alerte.

ATS Agence télégraphique suisse

Le bâtiment est du Palais fédéral a été évacué jeudi matin. Une alarme incendie s’est déclenchée avant d’être jugée infondée. Une centaine de personnes issues de différents départements ont dû évacuer le bâtiment peu avant 11h00, a indiqué une porte-parole des Services du Parlement à Keystone-ATS. Le bâtiment a été rouvert au public près de 20 minutes plus tard. Les Services du Parlement n'ont dans un premier temps pas pu fournir d'information sur les causes de cette fausse alerte.

Les services de protection et de sauvetage de Berne ont été alertés à 10h40 et se sont précipités vers le Palais fédéral avec un camion-citerne et une échelle pivotante, selon un porte-parole. Le bâtiment du Parlement et l'aile ouest du Palais fédéral n'ont pas été touchés par l'incident, ont précisé les Services du Parlement. Il n'y avait également aucun lien avec l'incendie qui s'était déclaré dans le bâtiment du Parlement le 17 décembre dernier.