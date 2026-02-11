DE
FR

Evacuation du bâtiment
Fausse alerte incendie au Palais fédéral à Berne

Le bâtiment est du Palais fédéral a été brièvement évacué jeudi matin, après le déclenchement d'une alarme incendie. Il s'agissait d'une fausse alerte.
Publié: il y a 59 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 58 minutes
1/2
Comme en décembre dernier, les pompiers sont intervenus au Parlement fédéral (archives).
Photo: PETER SCHNEIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le bâtiment est du Palais fédéral a été évacué jeudi matin. Une alarme incendie s’est déclenchée avant d’être jugée infondée. Une centaine de personnes issues de différents départements ont dû évacuer le bâtiment peu avant 11h00, a indiqué une porte-parole des Services du Parlement à Keystone-ATS. Le bâtiment a été rouvert au public près de 20 minutes plus tard. Les Services du Parlement n'ont dans un premier temps pas pu fournir d'information sur les causes de cette fausse alerte.

Les services de protection et de sauvetage de Berne ont été alertés à 10h40 et se sont précipités vers le Palais fédéral avec un camion-citerne et une échelle pivotante, selon un porte-parole. Le bâtiment du Parlement et l'aile ouest du Palais fédéral n'ont pas été touchés par l'incident, ont précisé les Services du Parlement. Il n'y avait également aucun lien avec l'incendie qui s'était déclaré dans le bâtiment du Parlement le 17 décembre dernier.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus