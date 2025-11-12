Le Grand Conseil valaisan approuve une demande d'exonération fiscale pour les chiens de berger protégeant les troupeaux. Cette mesure vise à aligner leur statut sur celui des chiens de protection, déjà exonérés, reconnaissant ainsi leur rôle crucial dans les alpages.

Le Valais veut rendre la vie des chiens de berger plus facile

Le Grand Conseil valaisan approuve une demande d'exonération fiscale pour les chiens de berger protégeant les troupeaux. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le Grand Conseil a validé mercredi un postulat du Centre du Haut-Valais demandant une exonération de l'impôt pour les chiens de berger utilisés pour la protection des troupeaux. Le texte a été transmis au Conseil d'Etat pour réponse.

Les députés Rahel Pirovino-Indermitte, Christian Rieder et Iwan Eyholzer ont rappelé qu'en Valais les détenteurs de chiens intervenant pour remplir certaines fonctions spécifiques sont exonérés de l'impôt sur les chiens. C'est notamment le cas des chiens au service de la police et des gardes-faune, des chiens d'aveugles et de sourds ainsi que des chiens dits de thérapie.

Le texte du règlement cantonal en la matière prévoit aussi une exonération pour les chiens de protection de troupeaux, sur présentation chaque année d'attestations d'une formation adéquate et d'un service régulier.

Exemples à suivre

«Cette exonération a cours dans la plupart des cantons ruraux, tels que Fribourg, Schwyz, Glaris ou encore Appenzell Rhodes-Extérieures», constatent les postulants. En Valais, pour protéger les troupeaux, on a recours à la fois à des chiens de protection des troupeaux et à des chiens de berger. «Ces derniers effectuent, eux aussi, un travail important et intensif en matière de protection des troupeaux dans nos alpages», ont rappelé les postulants. «Actuellement, ils ne bénéficient toutefois pas de l'exonération de l'impôt sur les chiens, ce qui constitue une inégalité de traitement.»

Les députés du Centre du Haut-Valais demandent ainsi que le règlement cantonal concernant la perception de l'impôt sur les chiens soit complété. Le postulat n'a pas été combattu. Il a été transmis au Conseil d'Etat pour réponse.