1/5 Une opération de police est en cours ce mercredi dans le centre de Geroldswil. Photo: Leserreporter

Angela Rosser

Plusieurs lecteurs de Blick ont signalé une importante intervention policière mercredi après-midi à Geroldswil, dans le canton de Zurich. Sur plusieurs vidéos, on peut voir des voitures de police et des ambulances. Des forces d'intervention armées sont également en route.

On ne sait pas encore exactement ce qui a déclenché l'intervention, mais la police confirme toutefois une intervention dans ce sens et explique qu'il n'y a aucun indice de danger pour la population. Il n'est pas encore possible de donner plus d'informations à ce stade.

Un jeune apparemment armé

Un lecteur écrit que l'intervention aurait été déclenchée par un jeune qui se promène avec une arme. Il s'agirait toutefois d'une «fausse arme». Le lecteur explique que sa fille connaît le jeune homme. «Ils s'entraînent ensemble et il s'est vanté d'avoir une arme», dit-il. Sur une vidéo qu'il envoie à Blick, on voit clairement le jeune homme et l'arme.

Un extrait d'une conversation Whatsapp semble le prouver. Le jeune aurait même envoyé une photo de l'arme. Mais il ne s'agirait en fait que d'un pistolet à eau. Le lecteur affirme également à Blick que le jeune de 16 ans a été arrêté chez lui. La police déclare que l'intervention est terminée et qu'elle communiquera bientôt en conséquence.