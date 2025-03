1/10 Tôt dimanche matin, un homicide présumé a eu lieu à Dietikon (ZH). Photo: BRK

Daniel Macher , Ralph Donghi et Johannes Hillig

Les habitants Dietikon (ZH) sont sous le choc. Appelées aux premières heures, les forces de l'ordre se sont précipitées dans un appartement zurichois ce dimanche. A leur arrivée, les agents ont découvert un homme inanimé, mais le médecin urgentiste n'a pu que constater son décès.

Il ne s'agirait toutefois pas d'une mort naturelle. L'homme a très probablement été tué lors d'une violente dispute qui a éclaté au milieu de la nuit. Présent dans l'appartement à l'arrivée des forces de l'ordre, l'auteur présumé s'est rendu de lui-même à la police. Un large périmètre de sécurité a été établi autour de l'immeuble concerné.

On ne connaît pas encore les circonstances exactes du décès et la police cantonale est en train d'enquêter. Le motif n'est pas non plus connu à ce jour. Comme l'explique la police cantonale de Zurich à la demande de Blick, l'auteur présumé et la victime n'ont aucun lien de parenté.

«Il y avait du sang partout»

Les recherches de Blick apportent toutefois quelques informations. La victime est Patrick K.*, un fan du FCZ au chômage. Selon Leo S.**, un de ses voisins, il aurait passé beaucoup de temps avec l'agresseur présumé. «Ils se connaissaient bien. Il était souvent chez lui. Mais je ne sais pas exactement ce qu'ils y faisaient», confie Leo S. à Blick.

Lorsque les enquêteurs se sont rendus dans l'appartement, Leo S. a réussi y jeter un coup d'œil brièvement, car la porte était ouverte. «Il y avait du sang partout. Je n'ai jamais vu un tel bain de sang». L'homme de 34 ans n'arrive pas à croire que Patrick K. soit mort. «Cela me rend tout simplement triste.»

«Il y avait souvent beaucoup de monde dans cet appartement».

Leo S. ne sait pas non plus ce qui s'est passé. Il soupçonne une éventuelle dispute sous l'emprise de la drogue. Il y avait apparemment souvent des disputes à cet endroit. Une voisine raconte à Blick: «Il y avait fréquemment du bruit dans cet appartement.» Samedi, deux personnes se seraient d'ailleurs violemment disputées dans la cage d'escalier.

Un autre voisin explique à Blick: «Il y avait souvent beaucoup de monde dans cet appartement.» Lorsqu'il a entendu les sirènes cette nuit, il s'est immédiatement rendu à la fenêtre pour voir ce qui se passait. «C'est là que j'ai vu les ambulanciers entrer.» Plus tard, il a pu voir depuis sa fenêtre comment l'homme a été évacué par les secours. Il ne sait toutefois pas si l'homme était accompagné par des ambulanciers ou des policiers.

* Nom modifié

** Nom connu