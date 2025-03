Un homme tué par balle dans la périphérie de Lyon

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte après la mort par balle d'un homme à Lyon. (image d'illustration)

AFP Agence France-Presse

Un homme mortellement blessé par un tir d'arme à feu et un autre grièvement touché par arme blanche ont été retrouvés mardi soir à Saint-Laurent-de-Mure (Rhône), commune de l'est lyonnais, a-t-on appris mercredi auprès du parquet de Lyon.

Les faits se sont déroulés vers 22h30, indique le parquet, qui confirme une information de BFM Lyon. Selon la chaîne d'information locale, les deux hommes, âgés d'une vingtaine d'années, ont été retrouvés à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre, le premier dans une cour intérieure et l'autre sur une avenue.

Le pronostic vital de la personne blessée n'est pas engagé, a précisé le parquet, qui a ouvert une enquête pour «homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire». La section de recherches de Lyon est chargée des investigations, afin de «déterminer les circonstances et mobiles de ces faits et en identifier le ou les auteurs».