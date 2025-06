1/4 Pour Monika T.* de Bärenburg, il est actuellement difficile de quitter sa maison par la route. Photo: Lectrice reporter

Fabienne Maag

A Bärenburg (GR), qui fait partie de la commune d'Andeer, tout est actuellement à l'arrêt. Une longue file de véhicules se fraie un chemin à travers le petit village. Et au milieu de tout ça, Monika T.*, qui regarde par la fenêtre, abasourdie.

Sa maison se trouve exactement sur le chemin entre l'autoroute et la route cantonale. En ce long week-end de Pentecôte, beaucoup en profitent pour partir en vadrouille au volant de leur voiture. Conséquence: un trafic monstrueux. «Il y a des bouchons sur au moins 15 kilomètres après la sortie de l'autoroute», explique Monika T. à Blick.

Accident dans le tunnel de Bärenburg

Les ennuis ont commencé dès vendredi soir. Sous sa fenêtre, de plus en plus de voitures ont ralenti l'allure. En ce lundi matin, le point culminant semble être atteint. Il n'y a plus rien à faire: Monika T. est prise au piège. «Si nous voulions quitter notre maison en voiture, ce ne serait pas possible. Nous ne pourrions même pas sortir du garage.»

La raison de cet embouteillage colossal? Un accident sur l'A13 dans le tunnel de l'Ours, à quelques kilomètres de là. Désormais, tout le trafic est dévié par la route cantonale, au grand dam des riverains de Bärenburg. Selon le TCS, la déviation devrait encore durer jusqu'à 17h30.

*Nom d'emprunt