Ce samedi matin, le trafic a été fortement perturbé au nord du tunnel du Gothard. (Image d'archive) Photo: KEYSTONE

Le trafic routier a été bloqué sur 20 kilomètres devant le portail nord du Gothard, entre Erstfeld et Göschenen dans le canton d'Uri samedi matin. Cela a représenté une perte de temps de trois heures et demie. Le tunnel du Gothard a été fermé à plusieurs reprises, a indiqué le Touring Club Suisse (TCS) sur son site Internet. Dès 7 heures du matin, les véhicules étaient déjà bloqués sur 17 kilomètres.

Après avoir atteint un pic de 20 kilomètres, la longueur des bouchons a oscillé entre 17 et 18 km l'après-midi. Le bouchon s'est formé bien que le col du Gothard fût praticable. Par la suite, le trafic affluant vers le sud sur cette autoroute A2 a été temporairement bloqué dans le canton de Lucerne et au Tessin, mais la colonne de véhicules n'a pas atteint la taille du bouchon au Gothard. Dans le sens inverse, les véhicules ont également été temporairement bloqués le matin et en début d'après-midi. Le record pour un bouchon au Gothard à la Pentecôte remonte à 28 km, en 1999 et 2018.

Embouteillage sur l'A13

Sur l'itinéraire alternatif de l'A13 vers le tunnel du San Bernardino, des colonnes de véhicules se sont aussi formées. Entre la bifurcation de Sarganserland et Sufers GR, les voyageurs ont dû patienter jusqu'à deux heures et demie dans l'après-midi. Le TCS a appelé à ne pas quitter l'A13. Il a en outre conseillé aux voyageurs d'utiliser le chargement des voitures par le Lötschberg.