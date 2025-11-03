DE
Il clame son innocence
Un octogénaire suisse prend trois ans ferme en Corée du Sud pour trafic de méth

Un Suisse de plus de 80 ans a été condamné à trois ans et demi de prison sur l’île sud-coréenne de Jeju. Il est accusé d’avoir tenté de faire passer près de trois kilos de méthamphétamine, mais affirme ignorer tout de cette affaire.
Publié: il y a 47 minutes
Un Suisse a été condamné à trois ans et demi de prison en Corée du Sud pour trafic de drogue. (Image d'illustration)
Photo: imago/ZUMA Press
Daniel Macher

Un citoyen suisse fait les gros titres en Corée du Sud: un homme de plus de 80 ans a été condamné à trois ans et demi de prison sur l’île touristique de Jeju. Il est accusé d’avoir tenté d’introduire 2,98 kilos de méthamphétamine dans le pays. Selon le quotidien sud-coréen «Korean JoongAng Daily», le tribunal de Jeju l’a reconnu coupable de violation de la loi sur la répression aggravée des crimes liés aux substances psychotropes.

L’octogénaire avait été arrêté le 30 mars. D’après le jugement, il avait dissimulé la drogue dans une valise enregistrée à l’aéroport de Phnom Penh, au Cambodge. Son vol, avec escale à Hong Kong, s’était ensuite posé à Jeju, où la drogue a été découverte.

Un contrat à 8,5 millions de dollars

L’accusé a affirmé à l’audience qu’il ignorait tout de la présence de drogue dans ses bagages. Il a raconté avoir été contacté sur les réseaux sociaux par une personne inconnue lui proposant de livrer un «cadeau» à un banquier japonais, contre une somme de 8,5 millions de dollars (environ 6,8 millions de francs).

Le tribunal s’est montré partiellement indulgent, sans toutefois le croire entièrement. Dans sa motivation, il estime que «compte tenu des circonstances de son voyage au Cambodge et de la remise de la valise, il semble qu’il ignorait le contenu exact du bagage. Toutefois, il est probable qu’il aurait accepté la mission même s’il avait su qu’il s’agissait de drogue.»

Une peine légèrement atténuée

Le juge et le procureur ont tenu à souligner la gravité des faits: «Les crimes, liés à la drogue propagent les stupéfiants dans la société, entraînent d’autres délits et constituent une menace grave pour la sécurité publique. Une sanction sévère est nécessaire pour enrayer le trafic à la source.»

