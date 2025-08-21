Dernière mise à jour: il y a 2 minutes

Lors d’une conférence de presse, Ignazio Cassis a surpris en défendant certaines formes de populisme et en saluant l'orientation politique italienne. Selon la RTS, il y verrait une évolution naturelle des démocraties, et non un danger.

Ignazio Cassis loue le populisme italien et prend la défense d'un parti d'extrême droite

Cassis a tenu ces propos lors d’une conférence de presse en présence du ministre italien des Affaires étrangères. (Archive) Photo: KEYSTONE

Dimitri Faravel Journaliste Blick

«Nous ne sommes pas à la fin de l’histoire, mais au début d’une nouvelle ère!» Lors d’une conférence de presse tenue à Berne le 19 août 2025 en présence du ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a tenu un discours pour le moins radical.

Comme le rapporte la RTS ce jeudi 21 août, le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) y a défendu certaines formes de populisme, allant même jusqu'à saluer l’orientation politique de l’Italie, actuellement dominée par l'extrême droite.

«Le populisme n’est pas une maladie»

Selon l'élu du Parti libéral-radical (PLR), le populisme n’est pas le mal en soi, mais plutôt «le symptôme de démocraties jeunes ou fatiguées». Il a critiqué la manière dont «les élites et les médias» utilisent le terme avec condescendance, soulignant une fracture croissante entre les citoyens et leurs institutions.

Pour appuyer sa théorie, il a mentionné plusieurs partis italiens comme Forza Italia ou la Ligue du Nord, un parti ouvertement d'extrême droite ayant plusieurs fois tenu des propos xénophobes. Ces mouvements, selon lui, ne doivent pas être diabolisés mais considérés comme une réalité politique.

«Le populisme n’est pas une maladie», a-t-il déclaré, évoquant un tournant naturel dans les pays démocratiques. Il considère que l'Italie est déjà entrée dans cette «phase suivante», qui pourrait influencer d’autres pays, comme la Suisse.