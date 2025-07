Le spectacle de drones 2024 n'avait pas plu à tout le monde: il n'était pas très visible depuis la Grande Scène. Photo: Keystone

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Face aux incertitudes météo annoncées dimanche soir, Paléo a décidé d'avancer son show de drones. Une première représentation aura lieu dès samedi, à 1h du matin. Une façon de «maximiser les chances du public de vivre cette expérience unique», souligne l’organisation.

Mais cela ne veut pas dire que le traditionnel spectacle dominical est annulé. Si la météo le permet, une deuxième salve de lumière et de musique aura bien lieu dimanche soir. «L’organisation du festival est motivée pour maintenir ce cadeau au public!», rapportent les organisateurs. L’an dernier, de nombreux spectateurs postés devant la Grande Scène étaient restés sur leur faim: le spectacle de drones était difficilement visible depuis cet emplacement.

Concerts avancés

Pour permettre ce changement de dernière minute, la grille du samedi est légèrement adaptée. Les concerts de Zaho de Sagazan, Sex Pistols ft. Frank Carter et Queens of the Stone Age sont avancés. Le public est invité à consulter les nouveaux horaires sur le site paleo.ch ou via l’appli du festival.

Réalisé en collaboration avec le Groupe F, ce spectacle en version «augmentée» promet d’en mettre plein les yeux. Pendant une quinzaine de minutes, 1’200 drones (contre 900 en 2024) voleront jusqu’à 500 mètres d’altitude, synchronisés sur une bande-son conçue comme un clin d’œil à la programmation 2025.