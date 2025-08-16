DE
FR

Des milliards en jeu
Les voleurs d'héritages rôdent, Berne s'empare du problème

Certaines personnes essaient de gagner la confiance de personnes âgées, isolées ou malades pour accaparer leur héritage. Berne cherche des solutions pour les empêcher de nuire.
Publié: il y a 32 minutes
Partager
Écouter
1/5
Même si le problème des escrocs patrimoniaux est reconnu, il est difficile à résoudre. (Image d'illustration)
RMS_Portrait_AUTOR_586.JPG
Céline Zahno

En 2025, le montant des successions en Suisse devrait dépasser les 100 milliards de francs pour la première fois. Mais attention: cette somme colossale attire des personnes mal intentionnées.

A lire aussi
La moitié des Suisses touche son héritage après l'âge de la retraite
Près de 90 milliards de francs
La moitié des Suisses touche son héritage après l'âge de la retraite
A quel point l'héritage est-il important pour les Suisses?
Un sociologue répond
A quel point l'héritage est-il important pour les Suisses?

Même si le problème des escrocs patrimoniaux est reconnu, il est difficile de le résoudre. La dernière révision du droit des successions a échoué à limiter les dons aux personnes dites de confiance. Aujourd'hui, le gouvernement envisage à nouveau des règles plus strictes en matière de successions, écrit la «NZZ».

Exploiter la confiance des personnes isolées

Les escrocs patrimoniaux nouent des liens avec des personnes âgées – souvent isolées socialement – qui ont besoin de soins ou sont atteintes de démence. Ils exploitent leur confiance pour s'emparer de leurs biens. En général, ils commencent à transférer l'argent sur leur compte avant même leur décès. Dans le pire des cas, ils parviennent à convaincre la personne âgée de modifier son testament en leur faveur.

A lire aussi
Près de 50% des jeunes souhaitent une avance sur héritage
Qu'en pensent les concernés?
Près de 50% des jeunes souhaitent une avance sur héritage
Suivez ces 7 conseils d'experts en cas de décès d'un proche
Héritage et succession
Suivez ces 7 conseils d'experts en cas de décès d'un proche

L'Office fédéral de la justice a commandé plusieurs avis juridiques pour résoudre ce problème. Parmi ceux-ci, le professeur de droit Antoine Eigenmann propose un testament public pour les dispositions importantes en faveur de personnes de confiance. Cette règle s'appliquerait si le testateur voulait léguer plus d'un quart de sa succession à sa personne de confiance.

De plus, le testament doit être rédigé en la présence de deux témoins qualifiés pour s'assurer «que la volonté du testateur n'est pas compromise» et qu'il possède encore le discernement nécessaire pour le faire.

De nombreuses personnes touchées

Felix Boller, fondateur de l'Association suisse contre le recel successoral, connaît bien ce problème: son père a été piégé par une voleuse d'héritage. Avec son association, il souhaite soutenir les personnes dans le même cas et depuis sa création, plus de 100 victimes présumées l'ont contacté.

«
Les escrocs patrimoniaux agissent comme des chasseurs: ils suivent le gibier
Felix Boller, fondateur de l'Association suisse contre le recel successoral
»

Depuis l'entrée en vigueur du la nouvelle loi sur les successions le 1er janvier 2023, la situation s'est encore aggravée. Les parts réservataires aux descendants ont été réduites et celles des parents supprimées.

«Les escrocs patrimoniaux agissent comme des chasseurs: ils suivent le gibier», explique Felix Boller. La Suisse est donc le repaire idéal pour les voleurs d'héritages, car elle possède l'une des plus fortes densités de millionnaires au monde.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus