1/5 Moins de la moitié des personnes âgées de 51 à 79 ans ont déjà réglé leur succession. Photo: Shutterstock

Robin Wegmüller

97 milliards de francs. C'est la somme totale qui devrait être transmise par héritage en 2024. Des sommes importantes qui peuvent changer la vie de certaines personnes, mais qui détruisent aussi certaines relations. C'est notamment pour cette raison que l'héritage reste un tabou en Suisse. Une nouvelle étude de Raiffeisen Suisse apporte un peu de lumière. Blick en présente les principaux aspects:

Des idées concrètes, mais rien de réglé

La plupart des auteurs de testament suisses ont une idée claire de ce qu'ils veulent permettre à leurs descendances de faire avec leur fortune. Pour beaucoup d'entre eux, le financement d'un logement en propriété figure au premier plan. Un tiers d'entre eux ont l'intention d'aider leurs enfants à acheter une maison ou un appartement. Par ailleurs, 24% des personnes interrogées citent la reprise d'un logement entre vifs, l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d'un bien ou d'un droit au profit du donataire, et qui permet au donateur de transmettre une partie de son patrimoine de son vivant. Une idée qui rencontre également un grand succès auprès des héritiers.

Beaucoup pensent déjà à la génération suivante lorsqu'ils héritent: 34% souhaitent laisser l'argent à leurs descendants afin qu'ils puissent l'utiliser pour leurs petits-enfants. Par ailleurs, 28 et 19% respectivement indiquent vouloir transmettre leur patrimoine comme coussin financier ou à leur libre disposition.

Malgré les idées concrètes, peu de personnes âgées sont prêtes à faire face à une situation d'urgence. Parmi les personnes âgées de 51 à 79 ans, seuls 46% d'entre elles ont déjà réglé leur succession. «La plupart des gens ne se penchent sur la question de l'héritage que lorsqu'ils y sont directement confrontés», écrit Raiffeisen.

L'avancement d'hoirie est appréciée

L'une des plus grandes différences en matière d'héritage: le besoin de moyens financiers et la disponibilité de la fortune héritée sont généralement très éloignés dans le temps. En règle générale, on n'hérite que dans la deuxième moitié de sa vie, mais les gros investissements se font souvent déjà à un âge plus jeune, lors de la fondation d'une famille par exemple.

Il n'est donc pas surprenant que près d'une personne sur deux qui s'attend à hériter souhaite anticiper son héritage. Chez les 18-30 ans, cette proportion est de 49%, et chez les 31-50 ans, elle est de 46%.

Mais ce souhait est rarement exaucé. «Comme le montre l'enquête, seuls 17% des testateurs envisagent une avance d'hoirie ou une donation», explique Christian Rehefeldt, codirecteur du centre spécialisé dans le conseil successoral chez Raiffeisen. «Ce n'est pas seulement une question de volonté, mais aussi de capacité.» Beaucoup préfèrent attendre, car ils craignent que leur patrimoine ne soit pas suffisant à la retraite.

Rares sont ceux qui veulent épuiser eux-mêmes leur patrimoine

C'est pourquoi une grande partie des personnes interrogées ne souhaitent transmettre leur argent qu'après leur décès. Plus d'un tiers n'a toutefois pas de préférence et lègue simplement ce qui reste au moment du décès. En revanche, 18% planifient concrètement, et veulent laisser une certaine fortune après leur mort. Seuls 6% des Suisses ont l'intention de consommer eux-mêmes la totalité de leur patrimoine.

Autre fait intéressant: plus les personnes interrogées ont d'enfants, plus elles ont tendance à planifier concrètement le legs d'un certain montant à leur succession.