Les célébrations d'Halloween en Suisse alémanique ont entraîné quelques incidents. A Meilen, des adolescents ont été menacés et volés par un groupe de jeunes hommes. La police zurichoise a effectué environ 70 interventions, principalement pour des méfaits mineurs.

Des personnes déguisées en zombies ont défilé dans le centre-ville de Bâle le 26 octobre 2019. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Les célébrations de Halloween ont donné par endroits du fil à retordre aux forces de l'ordre en Suisse alémanique. A Meilen (ZH), un groupe de jeunes hommes a menacé et détroussé des adolescents, emportant des téléphones portables et un scooter.

Un des adolescents âgé de 15 ans a été blessé à la tête et a dû recevoir des soins, annonce samedi la police zurichoise. Parmi les suspects, au nombre de six au moins, un jeune Somalien de 16 ans et un Letton de 18 ans ont été appréhendés. La police cantonale zurichoise a dû effectuer une septantaine d'interventions liées à Halloween, la plupart pour des faits mineurs comme des jets d'oeufs contre des façades ou des véhicules ainsi que pour l'usage d'engins pyrotechniques.

Le feu à des trottinettes électriques

De son côté, la police de la ville de Zurich a mené une cinquantaine d'interventions. Des inconnus ont notamment mis le feu à deux trottinettes électriques et à des conteneurs pour habits usagés. Une toilette mobile a aussi été détruite.

Dans le canton voisin d'Argovie, les autorités ont reçu plus de 70 signalements pour actes de vandalisme et déprédations. Aucun dégât majeur n’a toutefois été constaté cette année, a indiqué la police samedi. A Wettingen, par exemple, des paquets de journaux ont été incendiés à trois endroits différents en l’espace d’une heure et demie. Dans un des cas, les pompiers ont dû intervenir pour éteindre le feu.

Lors de divers contrôles d’identité, la police a saisi préventivement des œufs et des feux d’artifice. Ce qui a particulièrement marqué cette année, c’est que de nombreux jeunes circulaient avec des engins pyrotechniques, notamment des pétards. Des lasers, des cagoules et des couteaux ont également été confisqués afin de prévenir d’éventuelles infractions.

Œufs et déguisements saisis

A Bienne, les forces de l'ordre ont utilisé des balles en caoutchouc «pendant un court laps de temps» contre un groupe de jeunes au centre-ville. Ce moyen de contrainte a dû être utilisé après que la police a été la cible d'une menace lors d'un contrôle, indique la police cantonale bernoise samedi soir dans un communiqué. Deux personnes ont été emmenées au poste de police est une enquête est en cours. Personne n'a été blessé.

La police schaffhousoise a fait état d'une nuit «dans l'ensemble calme, avec de petits incidents mais sans atteinte aux personnes ni dégâts significatifs».

La police st-galloise dit avoir renforcé sa présence sur le terrain et procédé à des contrôles. Elle a confisqué «des oeufs crus, des couteaux, des masques, des stupéfiants et des poings américains». La plupart des contrôles n'ont cependant rien révélé de suspect.