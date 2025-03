1/10 Plusieurs accusations sont portées contre divers enseignants du centre de formation professionnelle de Soleure. Photo: Angela Rosser

Angela Rosser

Plusieurs élèves du centre de formation professionnelle de Soleure (Le BBZ Soleure-Grenchen) accusent l'établissement de racisme: certains enseignants auraient rabaissé et diffamé des apprentis en raison de la couleur de leur peau. Au lieu de reprendre les rênes et de poser des sanctions contre ces comportements ouvertement racistes racisme, l'école semble les tolérer.

L'une des personnes concernées, Sade Bikoro*, raconte qu'elle est encore bouleversée par ce qu'il s'est passé. Elle a commencé une formation initiale de deux ans en 2018. Déjà à ce moment-là, elle avait été mise en garde contre cette école. «On m'a dit qu'ils étaient contre les étrangers et que je devais faire attention», raconte-t-elle.

La jeune femme en a fait elle-même l'expérience en 2019. «Lorsque nous avons abordé le thème du racisme en cours d'allemand, on m'a demandé de raconter mon expérience devant toute la classe, juste parce que j'étais d'une autre couleur de peau, raconte-t-elle. Personne ne m'avait posé la question aussi brutalement auparavant, et encore moins à l'école. Bien sûr que le sujet est important, mais il ne faut pas cibler des personnes en particulier juste parce qu'elles ne sont pas blanches.»

Dépression et menaces

Lorsque la pandémie de Covid-19 a contraint les étudiants à suivre les cours depuis leur chambre, Sade Bikoro s'est à nouveau trouvée confrontée au sujet. Lors d'une leçon via Zoom, certains camarades de classe ont changé l'image de fond de la session. Celle-ci montrait une image de mème d'une personne noire représentée de manière désavantageuse. «Quand l'enseignante a vu cela, elle s'est mise à rire et a demandé à haute voix: 'Est-ce que c'est Sade en arrière-plan?' Toute la classe a ri avec elle. J'ai dû me retenir pour ne pas pleurer.»

« Lorsqu'on me mettait en avant, c'était pour faire de moi une victime Sade Bikoro* »

Ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Lors de l'étude d'un roman, cette même enseignante a comparé l'a comparée à l'un des protagonistes. Une fois de plus, la classe a ri. «Lorsqu'on me mettait en avant, c'était pour faire de moi une victime, confie Sade Bikoro. Je comprends l'humour, mais quand un enseignant fait ce genre de choses à plusieurs reprises, je trouve que cela va trop loin.» Lorsqu'elle s'est adressée à la direction de l'école, l'incident aurait été minimisé. «Il ne faut pas le prendre personnellement», lui aurait-on conseillé.

Suite à ces incidents, Sade Bikoro a basculé dans une violente dépression. «Je ne pouvais plus dormir, je ne pouvais plus manger correctement, je perdais mes cheveux et je ne faisais que pleurer parce que personne ne me prenait au sérieux à l'école.» Finalement, elle décide de chercher de l'aide au service spécialisé Frabina à Soleure. «On m'a dit qu'il s'agissait clairement de racisme, conscient ou inconscient et que de telles expériences avaient des répercussions mentales», raconte la jeune femme. Il ressort d'une lettre médicale que Blick s'est procurée qu'on lui a diagnostiqué un «trouble de stress post-traumatique suite à des déclarations racistes anamnestiques répétées de la part d'une enseignante et de plusieurs camarades de classe.

«Quatre ans plus tard, cette blessure n'est pas encore tout à fait guérie. «Entre-temps, je suis devenu plus forte et je peux parler sincèrement de ce qu'il s'est passé. Je ne veux plus que cela se reproduise, ni pour moi, ni pour les autres». Sur les réseaux sociaux, la jeune femme a attiré l'attention sur ce qu'il avait vécu avec une série de vidéos. «Le directeur de l'école m'a menacé par courrier d'engager des poursuites judiciaires si je ne les supprimais pas».

«Singe-Migros»

Le témoignage des élèves confirment que le cas Sade Bikoro n'est pas inédit. «Nous sommes traités différemment des Suisses», écrit l'un d'eux. «Une enseignante a humilié une élève devant toute la classe et lui a demandé si sa mère parlait vraiment allemand», écrit un autre. «Le directeur de l'école fait tout ce qu'il peut pour que cela ne soit pas rendu public.» Un autre élève écrit qu'un enseignant a même un jour jeté une chaise à travers la salle de classe.

Lors d'un autre incident, une enseignante aurait traité un apprenti à la peau foncée, alors en apprentissage à Migros, de «singe-Migros» devant plusieurs élèves, ce que de nombreuses personnes ont confirmé à Blick. Selon les plaignants, l'école «s'est contentée de donner un avertissement au lieu de tirer des conséquences appropriées», racontent les élèves

Confronté aux reproches, le directeur de l'école professionnelle, Bernhard Beutler, répond que «les incidents exprimés de manière anonyme échappent à la connaissance de la direction de l'école. Par conséquent, aucun avertissement n'a été prononcé. Les incidents cités sur les réseaux sociaux selon lesquels des apprentis auraient été rabaissés, intimidés, menacés ou discriminés, échappent eux aussi à la connaissance de la direction de l'école.»

Les élèves réclament justice

Les anciens apprentis et les élèves qui étudient actuellement au centre de formation professionnelle de Soleure ne sont pas les seuls à être inquiets. Un futur élève s'est également manifesté auprès de la rédaction: «Cela me fait peur de savoir qu'une telle chose peut se produire. Je trouve inacceptable qu'on défende des enseignants racistes qu'on menace des étudiants qui ont juste voulu se défendre. J'espère que les responsables, et en particulier la direction de l'école, recevront une juste punition.»

Dans e-mail adressé à la direction de l'école par des «apprenants inquiets du BBZ Solothurn-Grenchen», on parle d'une démission du directeur et du recteur de l'établissement. «La confiance en votre direction ayant complètement disparu, nous avons maintenant besoin de responsables compétents prêts à s'engager activement pour un environnement d'apprentissage respectueux et non discriminatoire. En d'autres termes, pas vous.» Le ton est donné.

*Nom modifié