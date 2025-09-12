Une BMW folle sème le chaos devant la gare d'Olten

Scènes terribles à la gare de Olten, dans le canton de Soleure: un véhicule a percuté un abri de bus. Au moins trois personnes ont été blessées.

1/4 Grave accident à la gare d'Olten. Photo: Leserreporter

Fabrice Obrist

Choc à Olten! Un important accident de la circulation s'est produit vendredi en fin de journée devant la gare. «Plusieurs bus sont à l'arrêt et il y a plusieurs blessés, quatre ambulances et la Rega sont aussi sur place», écrit un lecteur.

Interrogée par Blick, la police cantonale de Soleure confirme l'incident. Les forces de l'ordre parlent d'un accident de la circulation sur la place de la gare. La route d'accès a été bloquée et il y a actuellement trois personnes blessées. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues et font l'objet d'une enquête.

«Elle a crié: 'Oh mon Dieu!'»

Un autre lecteur raconte à Blick: «Une femme âgée était assise dans une BMW M4. Soudain, elle a accéléré et a foncé à toute vitesse dans un abri de bus où plusieurs personnes attendaient». La femme, qui semblait confuse, aurait ensuite accéléré à nouveau pour emboutir un bus et un lampadaire.

Le lecteur aurait immédiatement porté secours aux blessés. «Certains ne bougeaient plus, du sang s'écoulait de la tête d'une personne». Des passants ont ensuite demandé à la femme de sortir de la voiture. «Elle a crié: 'Oh mon Dieu, oh mon Dieu!' Puis la police est arrivée».

Les gens se précipitent vers le bus

Des vidéos montrent des personnes se précipitant vers l'abribus défoncé et le bus percuté. L'ampleur exacte des dégâts n'est pas encore connue. La police de Soleure est censée donner de plus amples informations ultérieurement, car l'intervention est encore en cours.

Les transports publics sont également concernés par l'incident. Les CFF écrivent sur leur site web: «Le trafic ferroviaire est limité en gare d'Olten. La raison est une intervention de la police. La ligne S9 est concernée. Des retards et des suppressions sont à prévoir».