DE
FR
Une BMW folle sème le chaos devant la gare d'Olten
0:16
Abri de bus percuté:Une BMW folle sème le chaos devant la gare d'Olten

Grave accident à Olten
Une BMW folle sème le chaos devant la gare

Scènes terribles à la gare de Olten, dans le canton de Soleure: un véhicule a percuté un abri de bus. Au moins trois personnes ont été blessées.
Publié: 18:32 heures
|
Dernière mise à jour: 18:37 heures
Partager
Écouter
1/4
Grave accident à la gare d'Olten.
Photo: Leserreporter
BlickMitarbeiter54.jpg
Fabrice Obrist

Choc à Olten! Un important accident de la circulation s'est produit vendredi en fin de journée devant la gare. «Plusieurs bus sont à l'arrêt et il y a plusieurs blessés, quatre ambulances et la Rega sont aussi sur place», écrit un lecteur.

Interrogée par Blick, la police cantonale de Soleure confirme l'incident. Les forces de l'ordre parlent d'un accident de la circulation sur la place de la gare. La route d'accès a été bloquée et il y a actuellement trois personnes blessées. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues et font l'objet d'une enquête.

«Elle a crié: 'Oh mon Dieu!'»

Un autre lecteur raconte à Blick: «Une femme âgée était assise dans une BMW M4. Soudain, elle a accéléré et a foncé à toute vitesse dans un abri de bus où plusieurs personnes attendaient». La femme, qui semblait confuse, aurait ensuite accéléré à nouveau pour emboutir un bus et un lampadaire.

A lire aussi
Libéré, le conducteur dit qu'il était «pressé» et n'a pas voulu faire mal
Avec vidéo
Voiture-bélier à Lausanne
Libéré, le conducteur dit qu'il était «pressé» et n'a pas voulu faire mal
Cette astuce des trains belges pour être à l'heure ferait paniquer les CFF
Les passagers en furie
Les trains belges se mettent à tricher pour être ponctuels

Le lecteur aurait immédiatement porté secours aux blessés. «Certains ne bougeaient plus, du sang s'écoulait de la tête d'une personne». Des passants ont ensuite demandé à la femme de sortir de la voiture. «Elle a crié: 'Oh mon Dieu, oh mon Dieu!' Puis la police est arrivée».

Les gens se précipitent vers le bus

Des vidéos montrent des personnes se précipitant vers l'abribus défoncé et le bus percuté. L'ampleur exacte des dégâts n'est pas encore connue. La police de Soleure est censée donner de plus amples informations ultérieurement, car l'intervention est encore en cours.

Les transports publics sont également concernés par l'incident. Les CFF écrivent sur leur site web: «Le trafic ferroviaire est limité en gare d'Olten. La raison est une intervention de la police. La ligne S9 est concernée. Des retards et des suppressions sont à prévoir».

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus