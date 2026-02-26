DE
FR

«Du contenu choquant»
Une commune suisse en conflit avec Google… à cause du carnaval

La commune lucernoise d'Ebikon est en conflit avec la société technologique américaine pour avoir mis en ligne des photos du carnaval sur son application.
Publié: 15:22 heures
1/4
Les traditions lucernoises ne semblent pas être au goût du géant américain Google.
Photo: Site web de la municipalité d'Ebikon
RMS_Portrait_AUTOR_398.JPG
Daniel Ballmer

Cela ressemble presque une blague. La commune lucernoise d'Ebikon a organisé son traditionnel défilé de carnaval pour «mardi gras». Le chargé de communication de la commune, Anian Heierli, a pris soin de photographier masques et fanfares. En fin de journée, il publie les photos sur l'application officielle de la commune «Ebikon Aktuell». Mais quelques heures plus tard dans la soirée, il reçoit un courriel de Google en personne, la célèbre société qui gère le Play-Store sur les téléphones portables Android. D'après la «Luzerner Zeitung», l'application de la commune n'est pas conforme aux règles de la plateforme.

A lire aussi
45'000 personnes au carnaval de Lucerne pour le cortège de lundi
Malgré la pluie et le vent
45'000 personnes au carnaval de Lucerne pour le cortège de lundi
25'000 personnes ont défilé au carnaval de Lucerne malgré la pluie
Six jours de fête
25'000 personnes ont défilé au carnaval de Lucerne malgré la pluie

Google adresse de sévères reproches à la commune: «Votre application contient des images de violence inappropriées pour les enfants. Les applications qui représentent, incitent à ou incluent de la violence, des effusions de sang, du contenu choquant ou des activités dangereuses ne sont pas autorisées.» Anian Heierli est stupéfait: «J'ai simplement téléchargé des photos du carnaval et je n'ai pas compris le problème», explique-t-il. Il a alors déposé une réclamation auprès du support de Google, précisant qu'il s'agissait simplement de photos d’une tradition suisse, à laquelle participent également des familles et des enfants.

Il reçoit d'abord une première réponse en chinois, puis un expert de Google se manifeste et conclut à son tour que l'application de la commune enfreint les règles de Google. La commune doit donc remplir un questionnaire: «Nous avons dû répondre à des questions sur des représentations de violence alors que, d'après nous, il n'y en a pas sur notre application», s'offusque Anian Heierli. «C'est tout à fait absurde.»

«L'autocensure est une erreur»

La commune aurait aussi pu supprimer les photos du carnaval jugées choquantes, mais elle s'y refuse: «Nous pensons que ce genre d'autocensure est une erreur», déclare Anian Heierli. «De plus, nous risquons fort de rencontrer les mêmes problèmes au prochain carnaval.» Ebikon souhaite régler ce différend au plus vite. Il est probable que la limite d'âge de l'application de la commune soit relevée, suppose Anian Heierli. Les carnavaliers ont un nouveau thème tout trouvé pour leur prochain défilé.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus