Glencore et Rio Tinto discutent à nouveau d'une possible fusion, comme annoncé jeudi soir par le groupe zougois. Le groupe minier britannique Rio Tinto a jusqu'au 5 février pour soumettre une offre ou se retirer.

Glencore et Rio Tinto sont en discussion pour une possible fusion

Glencore et Rio Tinto sont en discussion pour une possible fusion

AFP Agence France-Presse

Glencore est à nouveau en discussion avec Rio Tinto pour une éventuelle fusion avec le groupe minier britannique. Le cas échéant, les deux groupes pourraient regrouper certaines ou l'ensemble de leurs unités, a indiqué le zougois jeudi soir dans un communiqué.

Auparavant, le «Financial Times» avait fait état de ces discussions. Il y a un an déjà, les deux groupes avaient eu des contacts en vue d'une fusion, mais sans résultat.

Les deux groupes discutent à nouveau d'un rapprochement. Le cas échéant, Rio Tinto ferait une offre de rachat de Glencore. Dans son communiqué, ce dernier souligne qu'il n'y a aucune garantie qu'une transaction soit effectivement conclue.

Selon les règles britanniques sur les reprises, Rio Tinto a désormais jusqu'au 5 février à 17h00 pour présenter une offre de rachat de Glencore ou déclarer qu'il n'est pas intéressé.