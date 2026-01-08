Glencore est à nouveau en discussion avec Rio Tinto pour une éventuelle fusion avec le groupe minier britannique. Le cas échéant, les deux groupes pourraient regrouper certaines ou l'ensemble de leurs unités, a indiqué le zougois jeudi soir dans un communiqué.
Auparavant, le «Financial Times» avait fait état de ces discussions. Il y a un an déjà, les deux groupes avaient eu des contacts en vue d'une fusion, mais sans résultat.
Les deux groupes discutent à nouveau d'un rapprochement. Le cas échéant, Rio Tinto ferait une offre de rachat de Glencore. Dans son communiqué, ce dernier souligne qu'il n'y a aucune garantie qu'une transaction soit effectivement conclue.
Selon les règles britanniques sur les reprises, Rio Tinto a désormais jusqu'au 5 février à 17h00 pour présenter une offre de rachat de Glencore ou déclarer qu'il n'est pas intéressé.