DE
FR

Décision attendue en février
Glencore et Rio Tinto sont en discussion pour une possible fusion

Glencore et Rio Tinto discutent à nouveau d'une possible fusion, comme annoncé jeudi soir par le groupe zougois. Le groupe minier britannique Rio Tinto a jusqu'au 5 février pour soumettre une offre ou se retirer.
Publié: 08.01.2026 à 23:50 heures
1/2
Le groupe zougois parle d'une fusion avec le Britannique Rio Tinto.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Glencore est à nouveau en discussion avec Rio Tinto pour une éventuelle fusion avec le groupe minier britannique. Le cas échéant, les deux groupes pourraient regrouper certaines ou l'ensemble de leurs unités, a indiqué le zougois jeudi soir dans un communiqué.

Auparavant, le «Financial Times» avait fait état de ces discussions. Il y a un an déjà, les deux groupes avaient eu des contacts en vue d'une fusion, mais sans résultat.

Les deux groupes discutent à nouveau d'un rapprochement. Le cas échéant, Rio Tinto ferait une offre de rachat de Glencore. Dans son communiqué, ce dernier souligne qu'il n'y a aucune garantie qu'une transaction soit effectivement conclue.

Selon les règles britanniques sur les reprises, Rio Tinto a désormais jusqu'au 5 février à 17h00 pour présenter une offre de rachat de Glencore ou déclarer qu'il n'est pas intéressé.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus