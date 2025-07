Niveaux historiquement bas pour certains lacs suisses

Les lacs de Suisse orientale atteignent des niveaux historiquement bas en raison de la sécheresse, selon Meteonews. Le lac de Constance et le Walensee sont particulièrement touchés, avec des conséquences sur la navigation et les températures de l'eau.

Certains lacs suisses ont un niveau d'eau historiquement bas, notamment à cause des fortes chaleurs ces derniers jours. Photo: VALENTIN FLAURAUD

Certains lacs de Suisse orientale se situent à des niveaux historiquement bas pour la saison, indique Meteonews. La sécheresse est en cause.

Les températures élevées des derniers jours ont aggravé l'assèchement et la baisse des niveaux des lacs de Constance et du Walensee. Le premier cité en particulier reçoit un volume d'eau très faible en provenance du Rhin, ce qui a du reste entraîné depuis lundi l'arrêt de la navigation entre Diessenhofen (TG) et Stein am Rhein (SH), a écrit Meteonews sur un blog vendredi.

Les faibles volumes déversés par les fleuves expliquent aussi en partie les températures élevées des lacs suisses en ce moment. La semaine dernière, certaines eaux sont montées jusqu'à 28 degrés. La sécheresse provoque par ailleurs un risque d'incendie assez élevé (3 sur 5) dans certaines régions, comme le Valais.