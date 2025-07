Les glaciers suisses ont déjà perdu toute la neige et la glace accumulées cet hiver. Le «Glacier Loss Day» est arrivé exceptionnellement tôt cette année, seulement devancé par 2022. Cette situation précoce expose les glaciers à une fonte prolongée durant l'été.

Le «Glacier Loss Day» est arrivé exceptionnellement tôt cette année. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Selon les premières estimations, la neige et la glace accumulées par les glaciers suisses pendant l'hiver ont désormais entièrement fondu. Depuis vendredi, ils perdent de la masse. Ce moment où un glacier a perdu toute la neige et la glace accumulées pendant l'hiver est appelé jour du recul des glaciers – en anglais «Glacier Loss Day» (GLD) –, a indiqué à Keystone-ATS le glaciologue Matthias Huss, chercheur à l'EPF de Zurich et à l'Université de Fribourg.

Jusqu'à présent, ce jour n'a été enregistré qu'une seule fois aussi tôt dans l'année, comme le montrent les données du réseau suisse de mesure Glamos: en 2022, année record, il était tombé le 26 juin. «Nous sommes assez clairement en deuxième position en 2025, donc avant d'autres très mauvaises années comme 2023 ou 2017», note Matthias Huss.

Les glaciers sains n'ont pas de GLD

En principe, plus ce jour arrive tôt, plus la phase pendant laquelle le glacier est exposé sans protection à la chaleur estivale est longue. Normalement, le GLD tombe en août, et même en septembre dans de rares cas. L'année dernière, il a par exemple été enregistré le 11 août.

Mais «pour un glacier en bonne santé, ou même en croissance, il n'y a pas du tout de Glacier Loss Day, c'est-à-dire que nous n'arrivons jamais à la situation où les réserves accumulées pendant l'hiver sont complètement épuisées», souligne le chercheur.

Actuellement, le GLD 2025 est une première estimation qui pourrait encore légèrement changer d'ici la fin de l'année, précise Matthias Huss. La masse que les glaciers suisses perdront effectivement d'ici la fin de la période de fonte dépendra des conditions météorologiques des trois prochains mois.

Selon lui, les glaciers pourraient perdre autant de masse que lors de l'année record 2022, mais ils pourraient aussi ne subir qu'une perte modérée si les conditions météorologiques sont similaires à celles de 2021, c'est-à-dire pluvieuses et pas très chaudes.

Les glaciers fondent depuis 170 ans

Les glaciers des Alpes suisses ont commencé à se retirer il y a environ 170 ans. Au début, ce retrait était encore timide. Les années de pertes ont alterné avec des périodes de quelques décennies où les chutes de neige et la fonte s'équilibraient. Depuis, la fonte s'est fortement accélérée.

Depuis 2000, le volume des glaciers suisses a fondu de 38%. En 2000, le volume de glace de tous les glaciers suisses était de 74,9 kilomètres cubes; en 2024, il n'était plus que de 46,5 kilomètres cubes.

Près d'un quart des glaciers suisses peuvent encore être sauvés, comme l'avait indiqué l'Académie suisse des sciences naturelles dans une fiche d'information publiée au printemps. Mais seulement avec des mesures climatiques fortes, ce qui nécessiterait une réduction nette à zéro des émissions globales de gaz à effet de serre.

Comme les glaciers réagissent avec retard aux changements climatiques, même si les températures restaient stables dès maintenant, il faudrait s'attendre à un recul d'un tiers du volume de glace en l'espace de 25 ans.