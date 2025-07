Marco Köller était l'un des plus grands espoirs du football allemand. Il a connu une ascension fulgurante dans les années 1980, avant de connaître une descente aux enfers et de disparaître complètement après la fin de sa carrière. Blick a retrouvé sa trace à Saint-Gall.

1/4 Marco Köller (à gauche) était considéré comme l'un des plus grands talents du football de la RDA. Photo: ullstein bild via Getty Images

Sandro Zulian

Les rives du lac de Constance cachent une maison grise presque anodine. Elle est habitée par un homme grisonnant, portant une barbe fournie et conduisant une voiture des plus normales. Un seul indice laisse présager son glorieux passé: l'inscription «Berlin» sur sa casquette.

En effet, d'après les recherches de Blick, cet homme est une ancienne star de la République démocratique d'Allemagne (RDA). Ce n'est nul autre que Marco Köller, l'un des talents les plus prometteurs du football allemand des années 1980, qui a disparu des radars il y a près de 30 ans.

Miné par les blessures

A l'époque, miné par les blessures et les scandales, il avait choisi de mettre sa carrière entre parenthèses et n'a plus jamais donné de nouvelles. Depuis des décennies maintenant, les médias allemands se demandent ce qui est arrivé à ce joueur d'exception.

C'est finalement une ordonnance pénale du ministère public du canton de Saint-Gall qui a permis à Blick de retrouver sa trace. A contrecœur, il a finalement accepté de rencontrer un journaliste dans sa ville d'adoption, au bord du lac de Constance.

La vie mouvementée de Marco Köller La carrière de Marco Koeller ressemble à une montagne russe. A la fin des années 80, il entame une ascension fulgurante, alors même qu'il n'a que 17 ans: 1986: champion d'Europe des moins de 18 ans avec la RDA, aux côtés de la future star mondiale Matthias Sammer. Il marque un but en finale contre l'Italie.

1987: troisième au championnat du monde des moins de 20 ans.

1987: Champion de RDA avec le BFC Dynamo.

1988: champion de RDA avec le BFC Dynamo

1989: vice-champion de RDA avec le BFC Dynamo

1988: Vainqueur de la coupe de RDA

1989: Vainqueur de la coupe de RDA Mais peu de temps après, l'ascension fulgurante fut suivie d'une chute tout aussi fulgurante. Marco Köller était considéré comme un talent d'exception, un défenseur fabuleux. Le tout jeune joueur défensif aurait eu un brillant avenir. Mais la suite n'a pas été aussi belle à cause des blessures – d'abord au pied, puis au genou. A l'automne 1989, il fuit la RDA pour l'Allemagne de l'Ouest, peu avant la chute du Mur de Berlin. L'année dernière, le magazine de football «11 Freunde» écrivait à son sujet: «Tout à coup, les footballeurs de l'Est ne sont plus une rareté, mais inondent le marché. Le défenseur est soudain un parmi tant d'autres et doit, contrairement à ce qu'il pensait, se battre pour se faire une place dans le rude monde du professionnalisme.» Marco Köller fait face aux revers physiques et politico-démographiques par le défi et l'alcool. Il boit trop et trop souvent, se fait prendre au volant avec un taux d’alcool trop élevé. Il se bat, joue au casino, perd de l'argent. En décembre 1990, c'est le point culminant de ses frasques. Marco Köller, entre-temps passé au MSV Duisburg, en vient aux mains avec son employeur de l'époque et assomme le directeur lors de la fête de Noël. Il est ivre. Ensuite, les traces de Marco Köller se perdent de plus en plus. Il joue encore quelques saisons au SV Bau-Union Berlin dans les ligues de district B et A de Berlin. En 1996, il donne au «Spiegel» sa dernière interview. On pouvait y lire: «Le football, dit-il, il n'y jouera plus jamais.» Après cela, on perd la trace de Marco Köller – jusqu'à aujourd'hui. Marco Köller (à gauche) lors d'un match du FC Lok Leipzig contre le FC Dynamo de Berlin en 1987. ullstein bild via Getty Images La carrière de Marco Koeller ressemble à une montagne russe. A la fin des années 80, il entame une ascension fulgurante, alors même qu'il n'a que 17 ans: 1986: champion d'Europe des moins de 18 ans avec la RDA, aux côtés de la future star mondiale Matthias Sammer. Il marque un but en finale contre l'Italie.

1987: troisième au championnat du monde des moins de 20 ans.

1987: Champion de RDA avec le BFC Dynamo.

1988: champion de RDA avec le BFC Dynamo

1989: vice-champion de RDA avec le BFC Dynamo

1988: Vainqueur de la coupe de RDA

1989: Vainqueur de la coupe de RDA Mais peu de temps après, l'ascension fulgurante fut suivie d'une chute tout aussi fulgurante. Marco Köller était considéré comme un talent d'exception, un défenseur fabuleux. Le tout jeune joueur défensif aurait eu un brillant avenir. Mais la suite n'a pas été aussi belle à cause des blessures – d'abord au pied, puis au genou. A l'automne 1989, il fuit la RDA pour l'Allemagne de l'Ouest, peu avant la chute du Mur de Berlin. L'année dernière, le magazine de football «11 Freunde» écrivait à son sujet: «Tout à coup, les footballeurs de l'Est ne sont plus une rareté, mais inondent le marché. Le défenseur est soudain un parmi tant d'autres et doit, contrairement à ce qu'il pensait, se battre pour se faire une place dans le rude monde du professionnalisme.» Marco Köller fait face aux revers physiques et politico-démographiques par le défi et l'alcool. Il boit trop et trop souvent, se fait prendre au volant avec un taux d’alcool trop élevé. Il se bat, joue au casino, perd de l'argent. En décembre 1990, c'est le point culminant de ses frasques. Marco Köller, entre-temps passé au MSV Duisburg, en vient aux mains avec son employeur de l'époque et assomme le directeur lors de la fête de Noël. Il est ivre. Ensuite, les traces de Marco Köller se perdent de plus en plus. Il joue encore quelques saisons au SV Bau-Union Berlin dans les ligues de district B et A de Berlin. En 1996, il donne au «Spiegel» sa dernière interview. On pouvait y lire: «Le football, dit-il, il n'y jouera plus jamais.» Après cela, on perd la trace de Marco Köller – jusqu'à aujourd'hui. Plus

«Je vais bien, seul le travail me dérange un peu», dit-il, malgré ce nouveau coup de projecteur médiatique, avec lequel il n'a jamais été très à l'aise. «Ça me casse les pieds», avoue-t-il.

Une reconversion douloureuse

Après plus de 30 ans de travail dans le bâtiment, son corps est à bout. Ses pas lents et mesurés en sont un exemple parmi tant d'autres. «Ici, j'ai eu une déchirure du biceps, et là un tendon déchiré», raconte-t-il en montrant son bras. «Je pourrai peut-être prendre une retraite anticipée», dit-il avec espoir. Cela fait maintenant 13 ans que Marco Köller vit au bord du lac de Constance.

Son passage dans le monde du football professionnel est loin derrière lui. Voilà trois décennies que sa carrière s'est terminée. «J'ai tourné la page. C'était il y a longtemps», précise-t-il dès le début de l'interview, assis sur un banc de pique-nique en bois.

Marco Köller vit depuis 13 ans à l'abri des regards, sur les rives du lac de Constance. Photo: Sandro Zulian

Mais il regrette une seule chose: «J'aurais préféré ne pas fuir à l'époque. Ce n'était pas la meilleure idée». En effet, Marco Köller a choisi de quitter la RDA pour l'Allemagne de l'Ouest en 1989. Une décision prise au mauvais moment. «Je suis à peine arrivé que le tournant était déjà là», dit-il.

Pourquoi est-il venu s'installer dans le canton de Saint-Gall? «Pour que je puisse voir le lac», répond Marco Köller en rigolant. Il est sympathique, terre à terre, drôle. Il donne l'impression d'être un travailleur acharné, alors même qu'il était l'un des footballeurs les plus talentueux de son pays.

Une ascension fulgurante

Il a connu une ascension éclair dans le monde du ballon rond. Il explique: «Au début, j'étais juste un gamin, et tout à coup, je me suis retrouvé là, à 17 ans, dans une équipe nationale de jeunes. C'était vraiment bizarre.»

« Je me suis moi-même fasciné une fois, lorsque j'ai marqué deux buts de la tête à Leipzig »

Aujourd'hui encore, Marco Köller aime se replonger dans des souvenirs émouvants de sa carrière: «Je me suis moi-même fasciné une fois, lorsque j'ai marqué deux buts de la tête à Leipzig.» Ce 10 mai 1989, son BFC Dynamo, dirigé par le chef du Ministère de la Sécurité d'Etat Erich Mielke, a certes perdu le match 2 à 4, mais: «Là, en tant qu'ogre de la tête, je figurais à la fin de l'année sur la liste des buteurs». Marco Köller en rigole: «J'étais pourtant le nain de service.»

Après la fin de sa carrière, le Berlinois a travaillé comme commis et a beaucoup bougé, allant de Berlin à Leipzig, en passant par le Brandebourg et même l'Autriche. C'est seulement il y a 13 ans qu'il est arrivé sur les rives du lac de Constance. Il ne le cache pas, son choix a été motivé par des aspects financiers. «Là-bas, les salaires n'avançaient pas. J'ai donc dû aller ailleurs.»

«Je n'ai pas officiellement disparu»

Marco Köller a une fille de 18 ans qui passe actuellement sa maturité à Berlin. Elle doit bientôt venir lui rendre visite. L'ex-footballeur allemand est divorcé, il n'a actuellement pas de petite amie.

« Ça m'énerve de devoir payer autant pour regarder du football, avec Sky et tout »

«Je n'ai pas officiellement disparu», dit-il, confronté aux reportages des médias de ces dernières décennies. «J'ai juste arrêté le football et j'ai travaillé. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Où aurais-je pu disparaître autrement?» Il a du mal à croire que toute l'Allemagne du football veuille savoir s'il va bien, voire même s'il existe encore. «Je n'ai pas l'impression d'être une célébrité.»

Un naufrage dans l'alcool

Le football ne joue plus de rôle dans sa vie. Il ne peut plus jouer lui-même, et il ne suit pas non plus le football à la télévision. La raison est simple: «Ça m'énerve de devoir payer autant pour ça, chez Sky et tout ça.» Il serait volontiers resté footballeur professionnel plus longtemps: «Si j'avais encore pu courir correctement, j'aurais continué.»

Une carte d'autographe de Marco Köller datant de son époque au MSV Duisburg. Photo: Autogrammoase.de

Mais ce ne sont pas seulement ses blessures qui ont causé le déclin de sa carrière, son comportement a aussi joué un rôle. Ça n'a jamais été un secret, Marco Köller était un bon vivant, un fêtard et même un fauteur de troubles. Il raconte: «Vers la fin, je ne pouvais presque plus courir à cause de ma blessure, c'est pour ça que je buvais encore plus.» Il n'aime pas en parler, mais préfère raconter ce qu'il a vécu sur le terrain à l'époque.

Marco Köller (tout à gauche) impuissant face à Manfred Burgsmüller qui inscrit le 0-4 pour Dresde lors de «la raclée» du 11 octobre 1988 en Coupe d'Europe. Photo: imago images/Sven Simon

Des menaces sur WhatsApp

Son ancienne vie et ses problèmes semblent le hanter encore, même en Suisse. Blick n'a retrouvé ce joueur d'exception que sur la base d'une ordonnance pénale rendue contre lui par le ministère public de Saint-Gall. Il avait menacé son propriétaire par Whatsapp. Marco Köller lui reproche de ne pas prendre assez soin de sa maison. Des messages qui lui ont coûté 1500 francs. L'appartement a été résilié et Marco Köller est passé à autre chose. Il veut faire savoir aux fans inquiets: «Je suis très content de ma vie, personne ne doit s'inquiéter. Je suis vivant.»