En 2024, Dieu n'a pas été tendre avec le football et a fait venir de nombreuses légendes au ciel. De A(ndreas Brehme) à Z(agallo Mario), ils ont malheureusement dû nous quitter définitivement cette année.

Daniel Leu

Voici le FC Paradis depuis le dernier mercato, débuté le 1er janvier de l'année en cours.

Mario Zagallo (92 ans): 5 janvier

Mario Zagallo pendant la Coupe du monde 1970 au Mexique. Photo: Imago

Peu de gens ont autant marqué le football brésilien que Mario Jorge Lobo Zagallo, lequel a fait partie de quatre triomphes en Coupe du monde. En tant que joueur, il a remporté le titre avec la Seleção en 1958 et 62. Et en tant qu'entraîneur, il a mené l'équipe nationale à la couronne en 1970. Et lorsque le Brésil est devenu champion du monde en 1994, il était entraîneur adjoint.

Franz Beckenbauer (78 ans): 7 janvier

Franz Beckenbauer, champion du monde en 1974. Photo: imago/WEREK

À l'instar de Mario Zagallo, Kaiser Franz est devenu champion du monde à la fois en tant que joueur (1974) et entraîneur (1990). A cela s'ajoutent, entre autres, d'innombrables titres avec le Bayern Munich et son élection en tant que footballeur allemand du siècle en 2000. Son hommage à l'Allianz Arena a réuni 10 000 fans de football.

Luigi Riva (79 ans): 22 janvier

Même Pelé est épaté: Luigi Riva lors de la Coupe du monde 1970. Photo: keystone-sda.ch

35 buts en 42 matches internationaux - c'est le quota impressionnant de l'attaquant italien. En 1968, la Squadra Azzurra est devenue championne d'Europe grâce à son but en finale contre la Yougoslavie. Deux ans plus tard, «Gigi» est également devenu vice-champion du monde. Il est décédé à l'âge de 79 ans des suites d'un infarctus.

Andreas Brehme (63 ans): 20 février

Andreas Brehme a permis à l'Allemagne de remporter la Coupe du monde en 1990. Photo: keystone-sda.ch

Quand on entend le nom de l'Allemand, on pense surtout à une scène: la finale de la Coupe du monde 1990. À la 85e minute, il a marqué le but de la victoire contre l'Argentine sur penalty pour remporter le titre de champion du monde. Mais Andreas Brehme a également connu de grands succès en tant que joueur de club. Il a été champion avec le Bayern, Kaiserslautern et l'Inter Milan.

Rolf Blättler (81 ans): 12 mars

Rolf Blättler savait où se trouvait le but. Photo: RDB

Dans les années 60 et 70, ce joueur offensif était une figure marquante du football suisse. Il a été deux fois champion avec Bâle et, en tant que joueur de GC, il a remporté trois fois la couronne de meilleur buteur. Pour l'équipe nationale, Rolf Blättler a disputé 28 matches et a marqué 12 buts.

Bernd Hölzenbein (78 ans): 15 avril

La légende de l'Eintracht Francfort: Bernd Hölzenbein. Photo: imago/WEREK

Sans lui, l'Allemagne n'aurait peut-être pas été championne du monde en 1974. Le score était de 0-1 en finale contre les Pays-Bas, lorsque Bernd Hölzenbein est tombé dans la surface de réparation. Aujourd'hui encore, on se demande s'il s'agissait d'une simulation ou non. Peu importe, Paul Breitner a transformé le penalty pour le 1-1. La légende de l'Eintracht Francfort est décédée à l'âge de 78 ans des suites d'une longue et grave maladie.

Karl-Heinz Schnellinger (85 ans): 20 mai

Karl-Heinz Schnellinger (à gauche) est devenu une légende en Allemagne et en Italie. Photo: imago images/WEREK

1,12 million de marks allemands - c'est le montant que l'AS Roma a payé au FC Cologne en 1963. C'était une somme incroyable à l'époque. En Italie, Karl-Heinz Schnellinger est devenu une légende. Avec le Milan AC, il a été champion, vainqueur de la Coupe, vainqueur de la Coupe d'Europe des champions et vainqueur de la Coupe du monde. Avec l'Allemagne, il a été vice-champion du monde en 1966.

Toto Schillaci (59 ans): 18 septembre

Toto Schillaci n'a vécu que 59 ans. Photo: Imago

Ce fut un été italien - «un'estate italiana» - inoubliable. L'étoile de Toto Schillaci s'est allumée lors de la Coupe du monde 1990. Le petit attaquant marqua pas moins de six buts à domicile et devint ainsi le meilleur buteur. Il est décédé des suites d'un cancer de l'intestin.

Johan Neeskens (73 ans): 6 octobre.

Johan Neeskens est avec Johan Cruyff l'une des plus grandes légendes du football néerlandais. Photo: imago/Pressefoto Baumann

Il a fait partie du grand Ajax Amsterdam dans les années 70. Avec les Hollandais, il a remporté trois fois de suite la Coupe d'Europe des champions. Il a même joué en Suisse, au FC Baar et au FC Zoug.

Dieter Burdenski (73 ans): 9 octobre

Le gardien Dieter Burdenski. Photo: imago images/Sven Simon

Une équipe de rêve a bien sûr aussi besoin d'un gardien. La légende du Werder a connu de grands succès. Son plus grand? Le titre de champion en 1988. Il a disputé douze matches avec l'équipe nationale allemande et a participé à l'Euro et à la Coupe du monde (sans jouer).

Frank Schäffer (72 ans): 15 novembre

Ce joueur défensif a fait partie du légendaire onze des Fohlen. Avec le Borussia Mönchengladbach, il a remporté trois fois la Bundesliga et deux fois la Coupe de l'Uefa dans les années 70. Parallèlement, il était également le chanteur du cover band «Eddy and the News».

Le staff

L'entraîneur en chef

Cesar Luis Menotti a mené l'Argentine au titre de champion du monde en 1978. Photo: imago/Sven Simon

Cesar Luis Menotti (85 ans) a mené son équipe d'Argentine au titre de championne du monde en 1978. Il est décédé le 5 mai à Buenos Aires.

Les entraîneurs adjoints

Sven-Göran Eriksson (76 ans) a remporté des titres en tant qu'entraîneur en Italie, en Suède et au Portugal. Il est décédé le 26 août d'un cancer du pancréas.

Christoph Daum (70 ans) a mené de manière sensationnelle le VfB Stuttgart au titre de champion en 1992. Il est décédé le 24 août d'un cancer du poumon.

Artur Jorge (78 ans) a connu le succès à de nombreux endroits, mais malheureusement pas en tant que sélectionneur de l'équipe nationale suisse. Il est décédé le 22 février.

Si cette équipe de rêve devait effectivement se présenter au ciel pour un match, celui-ci serait dirigé par Dieter Pauly. L'Allemand est surtout connu pour une photo: en 1981, il a remis à sa place le légendaire et caractériel gardien Toni Schumacher. Cette photo a ensuite été élue photo sportive de l'année en Allemagne.