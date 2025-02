Ces champions du monde de football qui ont joué en Suisse

Daniel Leu

Avec l'arrivée controversée du Français Benjamin Mendy au FC Zurich, un champion du monde va fouler les pelouses du championnat suisse. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Blick revient sur quelques grands noms qui ont pu être admirés dans les stades du pays à travers les âges.

José Altafini (86 ans)

A marqué deux buts lors du premier match de la Coupe du monde 1958 contre l'Autriche : José Altafini. Photo: imago stock&people

Lorsque les Brésiliens ont remporté leur premier titre mondial en 1958, l'attaquant n'avait que 19 ans. José Altafini, qui avait également des racines italiennes, a laissé sa carrière se dérouler en Suisse. En 1978, il a conduit Chiasso en première division et, à la fin de sa carrière, il a aussi joué pour Mendrisio-Stabio.

Günter Netzer (80 ans)

Légendaire : Netzer (g.) en 1974 contre la RDA. Photo: VSW

Du Real Madrid à GC? Impensable de nos jours, mais c'était la chose la plus normale du monde en 1976. Günter Netzer, champion du monde avec l'Allemagne en 1974, était déjà une légende vivante à l'époque. Mais avec le club zurichois, il n'a terminé que quatrième lors de sa seule saison sur place.

Alberto Tarantini (69 ans)

Champion du monde 1978 : Alberto Tarantini. Photo: imago sportfotodienst

Quel contraste: avec l'Argentine, Alberto Tarantini a remporté le titre mondial en 1978 et a disputé les sept matches qui ont mené son pays à la gloire à domicile. Avec Saint-Gall en 1988-89, le champion du monde a dû disputer le tour de promotion/relégation.

Giancarlo Antognoni (70 ans)

A participé à six matches sur sept lors de la Coupe du monde 1982 : Giancarlo Antognoni. Photo: imago sportfotodienst

Lors de la Coupe du monde 1982, le milieu de terrain italien a été une figure marquante et a participé à six matches, malgré son absence lors de la finale contre l'Allemagne. Entre 1987 et 1989, il a terminé sa carrière en Suisse, au Lausanne-Sport.

Marco Tardelli (70 ans)

Voilà la chose : champion du monde Tardelli en 1982. Photo: Bob Thomas Sports Photography via Getty Images

Contrairement à Giancarlo Antognoni, Marco Tardelli a participé à la finale de la Coupe du monde 1982 et y a même marqué un but. Cinq ans plus tard, il a été transféré à Saint-Gall. Il a mis fin à sa carrière de joueur en 1988, après une seule saison en Suisse alémanique.

Nestor Clausen (62 ans)

1986 : Nestor Clausen (en bas) rend hommage à Jorge Burruchaga. Photo: IMAGO

Bien sûr, quand on pense aux champions du monde 1986, on pense surtout à Maradona, Burruchaga ou Valdano, mais Nestor Clausen faisait lui aussi partie de l'équipe argentine victorieuse à l'époque. Entre 1988 et 1994, il a ensuite porté les couleurs de Sion. Avec les Valaisans, il a remporté un championnat et une coupe.

Christian Karembeu (54 ans)

Duel de légendes à la Coupe du monde 1998 : Christian Karembeu (à g.) contre Roberto Carlos. Photo: Imago

Comme tant d'autres dans cette liste, le champion du monde français de 1998 est venu en Suisse à la fin de sa carrière. Le joueur défensif a joué pour Servette en 2004-2005. Lorsque Marc Roger a conduit le club à la faillite, il est revenu en France en 2005.

Gennaro Gattuso (47 ans)

Berlin, 9 juillet 2006 : Gennaro Gattuso avec le trophée de la Coupe du monde. Photo: ddp images/dapd/David Hecker

L'Italien a gagné presque tout ce qu'il y a à gagner en tant que footballeur. Il a été champion du monde 2006 puis vainqueur de la Ligue des champions avec Milan en 2003 et 2007. Arrivé à Sion en 2012-2013, il s'est fait remarquer par son engagement, mais aussi par ses plaintes incessantes auprès des arbitres. Il a ensuite été promu entraîneur par Christian Constantin, avant d'être licencié, naturellement.

Gianluca Zambrotta (47 ans)

Une image pour l'éternité : Gianluca Zambrotta en 2006 avec le trophée de la Coupe du monde. Photo: IMAGO

Il est né non loin de la frontière suisse, à Côme. Après de grands succès en Italie et en Espagne, le titre de champion du monde 2006 et une année sans contrat, l'arrière latéral est parti en 2013 pour une saison en Challenge League à Chiasso, où il était entraîneur-adjoint par la même occasion.