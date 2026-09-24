Les grosses factures ne sont pas les seules à peser sur le budget. Abonnements oubliés, frais bancaires ou repas livrés à domicile peuvent représenter une somme importante à la fin de l’année. Voici 11 dépenses à passer en revue.

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Un café par-ci, un abonnement oublié par-là, une commande de repas à domicile… Prises séparément, ces dépenses semblent anodines. Mais à force de se répéter, elles peuvent lourdement peser sur le budget du ménage.

Certaines passent presque inaperçues, notamment celles qui sont prélevées automatiquement. Pour réduire ses dépenses, il vaut donc aussi la peine de regarder au-delà des grosses factures.

1 Les abonnements oubliés

Services de streaming, stockage dans le cloud, applications, salles de sport… Certains abonnements continuent d’être prélevés alors que vous ne les utilisez presque plus. Un coup d’œil régulier à vos relevés bancaires et à vos factures de carte de crédit permet de repérer ces paiements. Lesquels vous sont encore vraiment utiles? Résilier un seul abonnement peut déjà vous faire économiser une somme appréciable sur l’année.

2 Accumulation des services de streaming

Netflix, Disney+, Amazon Prime, Spotify… Lorsqu’on cumule les abonnements, la facture grimpe vite. Demandez-vous quels services vous utilisez réellement et ne vous abonnez pas à toutes les plateformes en même temps. Vous pouvez aussi vous abonner à une plateforme pendant un mois, puis résilier avant d’en choisir une autre.

3 Les fuites d'eau

Quelques gouttes qui s’échappent d’un robinet ne semblent pas bien graves. Mais si la fuite dure jour et nuit, la consommation d’eau gaspillée s’accumule. Une chasse d’eau qui fuit peut, elle aussi, passer longtemps inaperçue et coûter cher en fin d'année. Mieux vaut donc ne pas repousser les petites réparations.

4 Frais bancaires

Tenue de compte, cartes, retraits… Pris séparément, ces frais paraissent modestes, mais ils peuvent s’additionner au fil des mois. Vérifiez ce que votre banque vous facture et demandez-vous si votre formule de compte et les services auxquels vous avez souscrit correspondent encore à vos besoins.

5 Frais liés à l'investissement

Epargner et investir peut aussi entraîner des frais. Certains fonds et autres produits de placement comportent notamment des frais de gestion ou de dépôt. Ceux-ci n’apparaissent pas toujours sous la forme d’une facture séparée et peuvent être prélevés directement sur le capital investi. Si vous investissez à long terme, comparez donc les frais en plus du rendement attendu.

6 Les repas à domicile

Les services de livraison à domicile sont pratiques, mais «pratique» ne rime pas forcément avec «bon marché». Selon la plateforme, des frais de livraison ou de service s’ajoutent au prix du repas. Certains établissements imposent aussi un montant minimum de commande, et le prix des plats peut différer de celui affiché au restaurant. Pour alléger la facture, vérifiez si le restaurant livre directement ou si vous pouvez récupérer votre commande sur place.

7 Laisser le chauffage et la climatisation allumés

Il est agréable d’avoir chaud chez soi en hiver et de pouvoir se rafraîchir en été. Mais chauffer ou climatiser un logement vide pendant des heures consomme de l’énergie. Adapter la température à vos absences, éventuellement à l’aide d’un système de régulation, peut aider à réduire cette consommation.

8 Les «vampires énergétiques»

Téléviseurs, ordinateurs, imprimantes ou machines à café peuvent continuer à consommer de l’électricité même lorsqu’ils sont en veille. La consommation d’un appareil est parfois faible, mais elle s’ajoute à celle des autres. Et l'accumulation de perte énergétique peut coûter cher.

Une multiprise munie d’un interrupteur permet d’éteindre plusieurs appareils d’un geste lorsque vous ne les utilisez pas.

9 Les livres qui prennent la poussière

Vous connaissez peut-être cette pile de livres achetés avec enthousiasme, puis laissés de côté. Avant de commander le prochain, regardez ceux qui attendent déjà sur vos étagères. Les bibliothèques, les librairies d’occasion et les échanges de livres offrent aussi des solutions moins coûteuses.

10 Les extensions de garantie

A l’achat d’un appareil électronique ou électroménager, une extension de garantie ou une assurance supplémentaire vous est souvent proposée. Son intérêt dépend du produit et des conditions du contrat. Avant d’accepter, vérifiez ce qui est couvert, les éventuelles exclusions, le montant de la franchise et le prix de cette protection. Toutes les protections supplémentaires ne constituent pas automatiquement une bonne affaire.

11 Gaspillage alimentaire

Acheter plus que nécessaire, oublier des produits au fond du réfrigérateur, puis les jeter… Le gaspillage alimentaire est aussi une dépense. Pour l’éviter, regardez ce que vous avez déjà dans vos placards et votre réfrigérateur avant de faire les courses. Une liste et quelques repas planifiés à l’avance peuvent également vous aider.

Comment repérer les dépenses inutiles

Inutile de réduire toutes vos dépenses d’un coup. Commencez par consulter vos relevés bancaires et vos factures de carte de crédit des deux ou trois derniers mois. Repérez les paiements réguliers, puis posez-vous la question pour chacun d’eux: «En ai-je encore besoin?»

Un gros achat ponctuel attire l’attention. Les petites sommes prélevées chaque mois sont moins visibles, alors qu’elles peuvent représenter un montant important sur une année.

Cet article a d’abord été publié sur blic.rs. Tout comme Blick, ce portail d’actualités serbe appartient à Ringier.