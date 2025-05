il y a 25 minutes

Céline Dion tient les fans en haleine

Pendant longtemps, on ne savait pas comment la gagnante de l'Eurovision 1988, Céline Dion, serait honorée cette année à Bâle. Les téléspectateurs présent durant la répétition de la première demi-finale ont pu entendre lundi soir les salutations de la légende de la musique. «Je ne voudrais rien de plus en ce moment que d’être avec vous à Bâle», dit Céline Dion dans la vidéo diffusée à la Halle St-Jacques. «La Suisse aura toujours une place spéciale dans mon cœur. C'est un pays qui a cru en moi et m'a donné la chance de faire partie de quelque chose de vraiment extraordinaire.

On ne sait pas encore si Dion sera présent lors de la finale de samedi soir. Le suspense reste entier. Céline Dion souffre du syndrome de la personne raide et s'est donc retirée de la scène. Ses performances sont rares; plus récemment, elle s'est produite lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 2024 à Paris sur la Tour Eiffel.