n joueur a remporté le gros lot à Eurodreams en cochant les bons numéros, décrochant une rente mensuelle de 22’222 francs pendant 30 ans. Le ticket gagnant a été validé au Portugal. En Suisse, le jeu est exploité par la Loterie romande et Swisslos.

Un joueur décroche 22’222 francs par mois pendant 30 ans

Un joueur décroche 22’222 francs par mois pendant 30 ans

ATS Agence télégraphique suisse

Une personne chanceuse a décroché le gros lot à l'Eurodreams jeudi soir. Elle a gagné une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans, en cochant les six bons numéros 3, 7, 8, 19, 24 et 29, ainsi que le numéro spécial «dream» 5, a annoncé la Loterie romande.

Le pactole a été remporté au Portugal, l'un des huit pays proposant ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le deuxième rang de gain, obtenu avec six numéros gagnants mais sans le numéro «dream», propose une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.