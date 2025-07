D'importantes inondations ont touché la région de New York et l'Etat du New Jersey dans la nuit de lundi à mardi. Elles ont été provoquées par des pluies diluviennes dues à un système orageux stationnaire.

1/2 Les autorités ont mis en garde des risques accrus de crues soudaines dans les zones urbaines densément peuplées. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La région de New-York et l'Etat du New Jersey ont été touchés par d'importantes inondations dans la nuit de lundi à mardi. Les services météorologiques ont enregistré des cumuls de précipitations exceptionnels, provoquant d'importantes perturbations dans les transports et plusieurs opérations de secours.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré l'état d'urgence dans plusieurs comtés, appelant les habitants à rester chez eux. Les autorités ont mis en garde contre des conditions de circulation dangereuses et des risques accrus de crues soudaines dans les zones urbaines densément peuplées.

L'aéroport, le métro et les routes bloqués

A New York, les aéroports JFK, LaGuardia et Newark ont temporairement suspendu les départs. Le métro new-yorkais a également été fortement perturbé, avec plusieurs lignes interrompues et des stations inondées, notamment à Chelsea et dans le sud de Manhattan. Des embouteillages massifs ont paralysé plusieurs artères principales de la ville.

Dans le New Jersey, les secours sont intervenus à de nombreuses reprises pour venir en aide à des automobilistes bloqués ou à des résidents isolés par la montée des eaux, notamment dans la région de Newark. Le nord de l'Etat est encore en alerte inondation jusqu'à 07h15 heure locale (13h00 en Suisse), a averti le National Weather Service (NWS).

Moderniser les infrastructures pour «cette nouvelle réalité climatique»

Selon les services météorologiques, certains quartiers de New York ont reçu entre 38 et 45 millimètres de pluie en moins de deux heures. Dans le New Jersey, les cumuls ont atteint localement 150 millimètres. La saturation des sols et des réseaux de drainage a contribué à aggraver les débordements.

Les pluies les plus fortes se sont décalées vers l'est mardi, mais les autorités appellent à la vigilance, certaines routes restant impraticables et les réseaux de transport étant encore partiellement perturbés. Des travaux de remise en état sont en cours.

La question de l'adaptation des zones urbaines face aux événements climatiques extrêmes est à nouveau soulevée par ces inondations. Zohran Mamdani, candidat démocrate à la mairie de New York, a ainsi déclaré sur X que les infrastructures de la ville devaient être modernisées pour faire face à «cette nouvelle réalité climatique».

La Virginie, le Maryland et la Pennsylvanie ont également été touchés. Une alerte aux crues soudaines était encore en cours dans le centre de la Virginie mardi, selon le NWS. Aucune victime n'a été signalée à ce stade par les autorités locales.