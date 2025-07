Au moins 111 personnes sont décédées au Pakistan depuis le début de la mousson estivale. Sur l'image, la ville de Lahore, après les pluies. (Archives) Photo: RAHAT DAR

ATS Agence télégraphique suisse

Entre le 26 juin et le 14 juillet, 111 personnes dont 53 enfants ont péri à travers le pays, du fait d'électrocutions et de crues subites, selon l'Autorité de gestion des catastrophes. Le Pendjab, province la plus peuplée du pays avec près de 130 millions d'habitants dans l'Est frontalier de l'Inde, enregistre le bilan le plus élevé, a précisé cette source dans un rapport.

Le service de météorologie a émis une alerte pour encore davantage de pluies dans le nord et l'est du pays, avec de possibles inondations en zones urbaines, des glissements de terrain et des dégâts éventuels du fait de vents forts.

Un pays vulnérable

Le Pakistan est l'un des pays du monde les plus vulnérables aux effets du changement climatique et ses 255 millions d'habitants subissent des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquemment.

Début juillet, les autorités ont indiqué que pluies et crues avaient fait 64 morts, pour près de la moitié des enfants, en une semaine de mousson d'été. Celle-ci apporte 70 à 80% des précipitations annuelles en Asie du Sud entre juin et septembre et est vitale pour la subsistance de millions d'agriculteurs dans une région d'environ deux milliards d'habitants.

Mais le Pakistan a encore du mal à se remettre des inondations dévastatrices de 2022, qui ont affecté près d'un tiers du pays et plus de 33 millions de personnes. Quelque 1700 personnes avaient alors été tuées et une bonne part des récoltes avaient été perdues.