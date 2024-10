Le redoutable typhon Kong-rey s'abat sur Taïwan

Le typhon Kong-rey a atteint les côtes taïwanaises jeudi, selon l'agence météorologique locale, avec des vents violents et des pluies torrentielles. Cette tempête est l'une des plus puissantes à frapper l'île depuis des années.

Le typhon Kong-rey est l'un des plus puissants à frapper Taïwan depuis des années. Photo: Daniel Ceng

ATS Agence télégraphique suisse

Le puissant typhon Kong-rey s'est abattu jeudi sur Taïwan, où écoles et bureaux ont été fermés et des dizaines de milliers de soldats ont été mobilisés préventivement avant l'arrivée sur l'île de l'une des tempêtes les plus fortes depuis des années.

Le typhon, accompagné de bourrasques atteignant 184 km/h et de pluies torrentielles, a touché terre à la mi-journée au sud-est de Taïwan, la partie la moins peuplée de cette île de 23 millions d'habitants déjà en proie à la mousson, et où de nombreuses personnes ont déjà été évacuées. Avant même son arrivée, des vagues de dix mètres de haut ont été observées et au moins 27 personnes ont été blessées par les intempéries, notamment à la suite de coulées de boue, a déclaré l'Agence nationale des incendies, mais sans fournir plus de détails.

A l'origine décrit comme le plus puissant des typhons de l'année, Kong-rey affiche désormais la même intensité que le typhon Gaemi, la plus forte tempête à avoir frappé Taïwan ces huit dernières années, au moment de son arrivée en juillet. Avec un rayon de 320 kilomètres, Kong-rey est considéré comme le plus étendu à toucher terre depuis près de 30 ans.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Jeudi, écoles et bureaux ont été fermés dans tout Taïwan, les habitants se préparant à affronter la tempête. Le géant taïwanais de la technologie TSMC a déclaré avoir «activé les procédures habituelles de préparation à l'alerte typhon» dans ses usines de fabrication de puces et ne pas s'attendre à un «impact significatif» sur ses activités. Les rues de Taipei, en proie à de fortes pluies et à des vents violents, sont en grande partie désertes. Plus d'un mètre de pluie pourrait tomber d'ici à vendredi dans les régions les plus touchées.

Vents «destructeurs»

Les prévisionnistes ont mis en garde contre les vents «destructeurs» de Kong-rey, et près de 35'000 soldats se tiennent prêts à participer aux opérations de secours.

Dès mercredi, des dizaines de liaisons en ferry et de vols intérieurs avaient été annulés et les autorités avaient procédé à des évacuations dans huit comtés et villes, dont Yilan, Hualien et Taitung.

La tempête devrait s'affaiblir une fois arrivée sur terre et se déplacer vers les montagnes du centre avant de sortir en traversant le détroit de Taïwan, selon Chu Mei-lin, de l'administration centrale de la météorologie, qui a précisé qu'elle devrait «sévèrement» affecter l'île jusqu'à vendredi matin.

Inhabituel à cette période de l'année

Le ministre de l'Intérieur Liu Shyh-fang a fait part de son inquiétude quant au sort de deux touristes tchèques qui effectuaient une randonnée dans les gorges de Taroko, près de Hualien, injoignables sur leurs téléphones mercredi.

Taïwan est habitué aux tempêtes tropicales, fréquentes de juillet à octobre, mais il est «inhabituel pour un typhon si puissant de frapper l'île aussi tard dans l'année», note le météorologue Chang Chun-yao.

Après Gaemi cet été

Le changement climatique augmente leur intensité, avec de grandes averses, des crues soudaines et de très fortes rafales de vent, selon les scientifiques. Kong-rey sera le troisième typhon à frapper Taïwan depuis juillet.

Cet été, Gaemi a causé la mort de dix personnes et fait des centaines de blessés, provoquant de vastes inondations dans la ville méridionale de Kaohsiung.

Ce typhon a été suivi de Krathon, qui a balayé le sud de Taïwan début octobre, accompagné de vents destructeurs, d'inondations et de coulées de boue qui ont fait au moins quatre morts et des centaines de blessés.