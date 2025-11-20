Plus de 400 créations emblématiques de Jim Henson, dont des marionnettes du «Muppet Show», «Fraggle Rock» et «Dark Crystal», seront vendues aux enchères le 25 novembre en Californie.

Des pièces de la collection du «Muppet Show» seront vendues aux enchères en Californie

Des marionnettes comme celle de Kermit la grenouille ont fait connaître l'émission de télévision américaine à travers le monde. Photo: Getty Images

Certaines des créations les plus mémorables de Jim Henson, créateur du fameux «Muppet Show», seront mises aux enchères en Californie la semaine prochaine, lors d'une vente dédiée à la carrière du marionnettiste américain. Parmi les pièces les plus attendues, on compte notamment une paire de chaussures appartenant à Peggy, l'autoritaire cochonne qui a popularisé le «Muppet Show» dans une multitude de pays, aux côtés de Kermit la grenouille.

Il y aura également des marionnettes de «Fraggle Rock» et des personnages de la série Netflix «Dark Crystal: le temps de la résistance». Au total, les fans pourront enchérir sur plus de 400 objets lors de la vente, organisée par la maison Julien's Auctions, qui se tiendra le 25 novembre.

Toute une époque

Aux Etats-Unis, «c'est la première fois que vous pouvez acheter légalement une pièce authentique de la Jim Henson Company», a déclaré Roy Parker, spécialiste de la culture pop dans cette maison de ventes aux enchères. Décédé en 1990, Jim Henson a révolutionné l'art des marionnettes, en rendant ces maniables ces figures rigides. Outre le «Muppet Show», il a également créé de nombreux personnages de l'émission «Sesame Street», comme Ernie et Bert, ou Big Bird.

L'artiste a aussi imaginé des univers entiers qui ont pris vie dans des films comme «Labyrinth» (1986) et «Dark Crystal» (1982). Ses créations sont «très empruntes de nostalgie, car elles rappellent à tout le monde leur enfance et la première fois qu'ils ont vu Kermit la grenouille à l'écran», a estimé Roy Parker.

La vente aux enchères, qui se tiendra en personne à Los Angeles ainsi qu'en ligne, commémore le 70e anniversaire de la Jim Henson Company et devrait rapporter des dizaines de milliers de dollars.