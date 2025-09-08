Victoire pour Zermatt! Il y a plusieurs années, le directeur du service des eaux de la célèbre station valaisanne avait détourné frauduleusement 2,6 millions de francs. Après des années de combat acharné, la commune reverra finalement la couleur de cet argent.

1/4 Le directeur du service des eaux de Zermatt avait détourné 2,6 millions de francs jusqu'au tournant de l'année 2012. Photo: Keystone

Lucien Fluri

Les sourires sont de mise à Zermatt. Et pour cause! Une coquette somme de trois millions de francs va venir garnir de manière inattendue les caisses de la commune valaisanne. Mais derrière cette jolie rentrée d'argent, se cache en réalité une histoire bien moins reluisante, car la commune n'a fait que récupérer un montant perdu lors d'une vaste escroquerie.

Il y a plusieurs années de cela, l'ancien responsable des services des eaux de Zermatt, avec l'aide de trois complices, avait en effet détourné 2,6 millions de francs en falsifiant notamment des factures. Les malversations s'étaient déroulées sur près de dix ans, jusqu’à leur découverte en 2011. Six ans plus tard, en 2017, l'ex-directeur avait été condamné à douze mois de prison ferme et vingt-quatre mois avec sursis.

Les auteurs ont retardé la procédure

Or, ce n'est qu'aujourd'hui que la commune a enfin pu mettre la main sur cet argent, rapporte le «Walliser Bote». Avec les intérêts et les frais de procédure, le montant atteint désormais trois millions de francs. Pour permettre ce remboursement, les biens immobiliers du principal auteur ont dû être vendus aux enchères forcées.

L'un de ses complices, de son côté, a tenté d'échapper coûte que coûte à sa responsabilité financière: avant d'être déclaré en faillite, il aurait ainsi détourné de l'argent d'une somme initialement destinée à rembourser ses dettes.

Si la restitution des fonds a pris autant de temps, c'est parce que les auteurs ont multiplié recours et les démarches judiciaires pour retarder la procédure, explique la présidente de la commune, Romy Biner-Hauser, au «Walliser Bote». Mais aujourd'hui, cet argent est bien là. Et il servira à renforcer les fonds propres de la commune. A la suite de scandale, Zermatt avait réagi en renforçant ses mécanismes de contrôle.