L’embroussaillement en est la cause La perte de surfaces herbagères, typiques des alpages suisses, inquiète

L’embroussaillement des alpages entraîne la perte de surfaces herbagères et la disparition de paysages culturels typiques. Or, malgré des paiements directs plus élevés, les buissons continuent de progresser, selon une étude d’Agroscope.

Publié: il y a 58 minutes