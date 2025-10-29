La Suisse continue sa réserve d'hiver jusqu'à fin 2030

Le Conseil fédéral prolonge l'ordonnance sur la réserve d'hiver jusqu'à fin 2030. Cette décision vise à maintenir la sécurité énergétique en Suisse, en attendant la nouvelle loi sur la réserve d'électricité prévue pour 2027.

Felix Vontobel, vice-président d'ElCom, le 9 septembre 2025 à Berne. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse doit continuer à se parer contre une éventuelle pénurie d'énergie. En attendant la loi sur la réserve d'électricité, qui devrait entrer en vigueur au plus tôt en 2027, le Conseil fédéral a prolongé mercredi jusqu'à fin 2030 l'ordonnance permettant de reconduire les contrats des centrales de réserve existantes.

L'ordonnance sur une réserve d'hiver est entrée en vigueur début 2023, a rappelé le gouvernement dans un communiqué. Elle réglemente les réserves thermiques, constituées de centrales de réserve et de groupes électrogènes de secours. Concrètement, les centrales de réserve existantes à Birr (AG), Monthey (VS) et Cornaux (NE) sont concernées. Les contrats arriveront à échéance fin avril 2026. Ces centrales seront ensuite remplacées par cinq nouvelles centrales de réserve à partir de 2030.

En outre, un banc d'essai comprenant une turbine à gaz doit faire office de centrale de réserve dès février 2027. Il est aussi prévu de mettre en place une réserve liée à la réduction de la consommation pour étoffer la réserve d’électricité. Cela ne sera toutefois possible qu'après un appel d'offres pour l'hiver 2027-2028. Ainsi, il ne sera pas possible de remplacer sans interruption les centrales de réserve existantes, ce qui signifie que la réserve thermique ne sera plus suffisante dès le printemps 2026. Le Conseil fédéral trouve donc indispensable de prolonger les contrats des centrales de réserve et groupes électrogènes de secours existants.

Huit francs par an

Au total, ces engagements supplémentaires prévus pour la solution transitoire jusqu'en 2030 se montent à 352,3 millions de francs, précise le gouvernement. Le Parlement devra se prononcer. Cette enveloppe permettra de couvrir les coûts de remise en état et de mise à disposition des centrales de réserve. Elle servira aussi à financer une réserve de planification ainsi que les coûts de mise à disposition et les mesures d'assainissement pour les groupes électrogènes de secours.

En réalité, ce montant sera compensé puisque les coûts liés à la réserve d'électricité sont répercutés sur les consommateurs par le biais de la rémunération pour l'utilisation du réseau. Pour les années 2027 à 2030, cela représentera une charge supplémentaire d'environ 0,18 centime par kilowattheure, soit 8 francs par an pour un ménage moyen. En 2023, la Commission fédérale de l’électricité (Elcom) avait recommandé une capacité de réserve thermique d'au moins 400 mégawatts dès 2025.