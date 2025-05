Une manifestation pro-Palestine non autorisée à Bâle a fait trois policiers blessés samedi soir. Environ 800 personnes ont tenté d'approcher le site de l'Eurovision, nécessitant une intervention policière importante.

La manifestation n'était pas autorisée à Bâle. Photo: PETER SCHNEIDER

ATS Agence télégraphique suisse

Trois policiers ont été blessés lors d'une manifestation pro-Palestine qui a eu lieu samedi soir à Bâle en marge du concours Eurovision de la chanson (ESC). La police a procédé au contrôle de 400 personnes. Le rassemblement n'était pas autorisé.

Rassemblement non autorisé

Entre 700 à 800 personnes se sont réunies peu après 19h00 à la Barfüsserplatz et ont tenté de se rendre sur le site de l'ESC, ont indiqué les polices de Bâle-Ville et Bâle-Campagne dans un communiqué. La police a déployé un important dispositif pour les en empêcher et a fait usage de balles en caoutchouc, a constaté un journaliste de Keystone-ATS sur place.

Les trois policiers ont été blessés après le jet d'un pétard, précise le communiqué. Ils ont été transportés à l'hôpital. Le trafic des trams a été interrompu et la Feldbergstrasse a été fermée jusqu'à 04h30 environ.