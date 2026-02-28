DE
Embrasement au Moyen-Orient
Près de 1000 voyageurs suisses bloqués dans le monde

Près de 1000 Suisses sont bloqués à l'étranger en raison des tensions entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran. La fermeture de plusieurs espaces aériens complique leur retour.
Publié: 20:12 heures
Des tensions militaires entre les Etats-Unis, Israël et l’Iran perturbent le trafic aérien international.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Près de 1000 voyageurs suisses sont bloqués dans le monde samedi à cause de l'escalade militaire entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran, annonce le Touring Club Suisse (TCS). 400 de ces membres sont d'ailleurs bloqués dans 15 pays.

Le TCS dit avoir reçu depuis samedi matin plus de 250 appels et ouvert 120 dossiers. Il impute cette situation à la fermeture de plusieurs espaces aériens et aux importantes restrictions du trafic aérien.

Les voyageurs concernés sont bloqués au Qatar, Émirats arabes unis, Inde, Sri Lanka, Maldives, Italie, Seychelles, Maurice, Zimbabwe, Thaïlande, Cambodge, Singapour, Indonésie, Philippines et Australie. Le TCS explique qu'il s'agit principalement de personnes dont les vols ont été annulés et qui se retrouvent temporairement bloqués à l’étranger sans possibilité de poursuivre leur voyage.

Rôle de soutien

Le TCS ajoute encore avoir «renforcé ses équipes afin de pouvoir répondre au volume élevé de demandes». Il rappelle dans son communiqué son rôle de soutien organisationnel et financier dans ce genre de situation.

Enfin, le Touring Club Suisse recommande aux voyageurs de faire preuve de patience, de suivre strictement les recommandations du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La Confédération déconseille désormais tout voyage en Israël, une recommandation qui était déjà en vigueur pour l'Iran. Le DFAE invite aussi les ressortissants suisses sur place qui souhaitent partir à utiliser les transports commerciaux disponibles, à leurs propres frais et risques.

