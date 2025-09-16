DE
Elle succède à Philipp Matthias
Le Centre a choisi Yvonne Bürgin comme présidente de son groupe parlementaire

Yvonne Bürgin, conseillère nationale zurichoise, a été élue présidente du groupe parlementaire du Centre et du PEV. Elle succède à Philipp Matthias Bregy.
Publié: 16:58 heures
La conseillère nationale zurichoise Yvonne Bürgin a été élue présidente du groupe parlementaire du Centre et du PEV mardi (archives).
Photo: TIL BUERGY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Yvonne Bürgin a été élue mardi présidente du groupe parlementaire du Centre et du Parti évangélique (PEV). La conseillère nationale zurichoise succède ainsi au Valaisan Philipp Matthias Bregy, devenu président du parti en juin dernier.

Yvonne Bürgin dispose de «l'expérience politique et des compétences nécessaires» pour assumer cette fonction, peut-on lire dans un communiqué. Yvonne Bürgin a été élue au Conseil national en 2023.

Elle a même présidé le parlement cantonal

Avant cela, elle a été députée au Grand Conseil zurichois durant dix ans (2013-2023). Elle a même présidé le parlement cantonal durant la législature 2018-2019. La Zurichoise avait également dirigé le groupe du Centre au Grand Conseil de 2019 à 2023.

Lors du vote, les membres du groupe parlementaire du Centre et du PEV ont préféré la Zurichoise à la conseillère nationale argovienne Maya Bally. «C’est pour moi une joie et un honneur de représenter Le Centre en tant que présidente de groupe et de renforcer nos valeurs communes», a déclaré Yvonne Bürgin. La Zurichoise occupe depuis quatre ans le poste de vice-présidente du Centre Suisse.

