Le brouillard se dissipera bientôt. Photo: KEYSTONE

Valentin Köpfli

Bien que samedi marque officiellement le début du printemps, il faudra encore patienter avant de profiter de températures plus douces et de soleil en plaine. Le brouillard restera omniprésent, limitant les éclaircies, et le mercure oscillera entre 5 et 7 degrés. Pour trouver du soleil, mieux vaudra prendre de l’altitude. La limite du brouillard se situera autour de 1500 mètres avant de s’élever à 2000 mètres au fil de la journée.

Si vous envisagez une escapade au Tessin pour chercher un climat plus clément, mieux vaut revoir vos plans. «Au sud, le temps sera très nuageux et humide, surtout le matin, et la neige tombera autour des 500 et 800 mètres d'altitude», explique à Blick le météorologue Quirin Beck de MeteoNews. En revanche, le Valais et les Alpes profiteront d’un temps nettement plus agréable, voire ensoleillé.

Des températures élevées en vue

Dimanche, le brouillard continuera de jouer les trouble-fêtes et le soleil ne fera que de timides apparitions, accompagné d’une bise glaciale. Il faudra attendre le début de semaine pour ressentir les premières véritables douceurs printanières. Le temps sera relativement ensoleillé, avec des températures avoisinant les 10 degrés, mais le brouillard restera encore bien présent.

Un temps de rêve à venir

Ce n’est que mercredi que le changement sera notable. «Mercredi matin, il y aura certes encore un peu de brouillard et les températures se situeront autour de 0, mais dans le courant de la journée, le ciel s'éclaircira et il fera jusqu'à 12 degrés», précise Quirin Beck. Vendredi, le mercure grimpera même à 15 degrés, avec un soleil radieux, sans brouillard ni nuages. Une véritable invitation à profiter pleinement du printemps !