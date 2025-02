La neige fraîche fait son grand retour dans les stations de ski romandes

Après un début de mois peu enneigé, une brève incursion hivernale apportera de la neige en Suisse romande et au Tessin. De quoi redonner du baume au cœur aux domaines skiables en pleine période de vacances.

Un front froid va apporter un léger regain de neige en Suisse romande et au Tessin. Photo: SLF - MétéoSuisse

AFP Agence France-Presse

Les skieurs genevois, jurassiens et neuchâtelois rêvaient de pistes enneigées pour leur semaine de congé, mais, depuis quelques jours, ils ont fait face à une météo capricieuse. Des températures trop douces pour la saison et un temps sec: depuis 2019, les mois de février se suivent et se ressemblent. Mais pas de panique! MétéoSuisse a de bonnes nouvelles qui aura de quoi redonner le sourire aux amateurs de glisse.

Après un début de mois marqué par un déficit d’enneigement, et le passage d'un front chaud hier, une incursion hivernale est attendue dès ce mardi, rapport le service météorologique. Un front froid traversera la Suisse, avec à la clé de fortes rafales de vent et éventuellement quelques coups de tonnerre.

Cette perturbation sera accompagnée de précipitations qui toucheront presque tout le pays, avec une intensité plus marquée en Suisse romande et au Tessin. Les chutes de neige, bien que limitées, devraient tout de même offrir un léger rafraîchissement du manteau blanc. Si la limite pluie-neige sera d’abord située aux alentours de 1500m en journée, elle devrait progressivement s’abaisser vers 800m dans la nuit de mardi à mercredi.

Un enneigement déficitaire

Cependant, MétéoSuisse tempère: il ne faut pas s’attendre à une véritable transformation des paysages. Les quantités de neige fraîche resteront modestes: quelques centimètres au-dessus de 1000m et jusqu’à 20 cm à partir de 1700m. Un apport bienvenu, certes, mais pas de quoi inverser durablement la tendance de cette fin d'hiver. «L’enneigement en haute montagne, et dans une moindre mesure moyenne montagne, reste correct grâce aux chutes de neige de décembre et janvier, rappelle Météo Suisse. Il est toutefois déficitaire dans toutes les régions.»

L'incursion sera d'ailleurs de courte durée: dès jeudi, les dernières chutes de neige s’estomperont pour laisser place à un temps à nouveau sec en fin de semaine, et probablement encore la semaine suivante. De quoi inquiéter les vacanciers fribourgeois et valaisans, en congé dès la semaine prochaine? Un redoux est envisagé, bien que son ampleur reste à préciser. Reste donc à croiser les doigts en espérant que l'hiver n'ait pas dit son dernier mot.