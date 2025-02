Du soleil et de la douceur: les conditions météo mettent à mal le manteau neigeux. La situation peut-elle s'améliorer dans les jours à venir? Et qu'en sera-t-il pour les cantons dont les vacances débutent vendredi? Blick fait le point.

La station vaudoise des Mosses avait cruellement manqué de neige au mois de février de l'année dernière. Va-t-elle vivre pareille mésaventure pour les derniers jours de ces relâches? Photo: keystone-sda.ch

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Si certains ne rêvent que de la fin de l'hiver et du retour du beau temps, les amateurs de ski romands, eux, ne veulent qu'une chose: de la neige pour les relâches. Et comme la date des vacances varie en fonction des cantons, tous risquent fort de ne pas être logés à la même enseigne.

Ainsi, Genevois, Neuchâtelois et Jurassiens, qui seront en vacances à partir de vendredi prochain, prient pour que l'or blanc vienne parsemer nos montagnes une fois l'heureux moment venu. Du côté de Fribourg et du Valais, on prend son mal en patience jusqu'au 28 février en espérant une issue tout aussi favorable. Dans le canton de Vaud, où les vacances ont débuté vendredi passé, le bilan risque d'être mitigé.

Mais que disent exactement les prévisions météo pour les relâches dans votre canton? Blick, avec l'aide de Météo Suisse, fait le point.

Vaud: Les espoirs des skieurs fondent comme neige au soleil

Jeudi dernier, les skieurs vaudois se sont soudainement mis à y croire, les pistes ayant subitement regagné 20 à 30 centimètres de neige à la veille des relâches. Seulement voilà, depuis le week-end dernier, des conditions anticycloniques entraînent un temps ensoleillé sur les montagnes qui fait fondre le manteau neigeux, comme le rapporte MétéoSuisse. Entre samedi et dimanche, la majeure partie des stations de ski a ainsi perdu plusieurs centimètres de neige.

Qu'en sera-t-il le reste de la semaine? Disons que sur nos monts, le soleil n'annonce guère de brillant réveil... du moins pour les skieurs. Selon MétéoSuisse, la situation météorologique, qui est d'ores et déjà marquée par un enneigement déficitaire en dessous de 2500 mètres, devrait rester relativement stable jusqu'au week-end prochain, en raison d'une dorsale qui se maintiendra sur les Alpes. Seul motif de consolation: cette configuration n’entrainera a priori pas de fortes pluies.

Cette carte compare l'enneigement relatif en % à la moyenne pluriannuelle. Plus la couleur vire au rouge, plus l'enneigement actuel est déficitaire. Photo: SLF

En revanche, si vous êtes citadin et que vous haïssez le froid, vous pouvez vous réjouir: en plaine, les températures vont grimper en flèche et atteindre les deux chiffres d'ici à la fin de la semaine. A Lausanne, un pique à 13 degrés est attendu. A Genève, il sera carrément de 15 degrés. Le printemps avant l'heure! Mais pas pour longtemps.

Genève, Neuchâtel et Jura: Ruée vers l'or blanc en perspective

Car selon MétéoSuisse, un changement de régime est attendu en début de semaine prochaine. Un courant d'ouest perturbé devrait faire son retour tandis que des précipitations sont attendues. Entre mardi et mercredi prochain, un front froid devrait faire affluer l'or blanc sur le versant nord des Alpes.

Il faudra toutefois patienter avant de savoir précisément comment la limite pluie-neige évoluera. Mais globalement, les skieurs neuchâtelois – Didier Cuche en première ligne – genevois et jurassien devraient pouvoir bénéficier d'une nouvelle couche de poudreuse. Par contre, en ce qui concerne du soleil, rien est moins sûr.

Valais et Fribourg: La patience, mère de toutes les vertus

MétéoSuisse ne se risque pas à faire des prévisions au-delà la fin de l'hiver météorologique. Celui-ci se conclura à la fin du mois de février, vraisemblablement par un épisode d'enneigement en moyenne montage.

Or, le dernier jour du mois de février marque précisément le début des vacances de carnaval dans deux des trois cantons catholiques de Suisse romande. Faut-il s'attendre à un grand bouleversement météorologique à compter de cette date? Il est encore trop tôt pour y répondre. D'ici là, il faudra donc s'armer de patience.