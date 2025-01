Le mois de janvier a été particulièrement doux

Ce début d'année enregistre des températures particulièrement douces. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le mois de janvier a été marqué cette année par deux périodes de douceur, avec des températures record. La moyenne nationale du premier mois de l'année est actuellement de -0,8 degré, ce qui le situe 1,5 degré au-dessus de la norme de la période 1991-2020.

Avec 1,9 degré au-dessus de la norme, Genève a enregistré le septième mois de janvier le plus chaud depuis le début des mesures en 1864, et Lugano le neuvième, avec 1,2 degré au-dessus de la normale. Dans le climat actuel de la Suisse, le mois de janvier est en moyenne 2,7 degrés plus chaud que pendant la période de référence préindustrielle 1871-1900, indique jeudi MétéoSuisse.

Des valeurs hautes

Le premier tiers du mois a été marqué par un temps variable et, du 5 au 10 janvier, par des conditions très douces au nord des Alpes, en Valais et dans les Grisons. Dans ces régions, les températures moyennes journalières ont été de 4 à 7 degrés plus élevées que la normale.

Les 5 et 6 janvier, sept sites de mesure ont enregistré l'une des dix plus hautes valeurs de janvier pour la température moyenne journalière depuis le début des mesures, avec par exemple 10,3 degrés à Adelboden et 14,4 degrés à Vaduz (FL).

Jusqu'à 17 degrés

Du 24 au 27 janvier, une deuxième vague de chaleur a amené de l'air extrêmement doux sur la Suisse en provenance du sud-ouest. La température maximale journalière a atteint 14 à 16 degrés sur une grande partie du territoire au nord des Alpes et en Valais. Sur le lac Léman, dans le nord-ouest et le nord-est de la Suisse, il a fait 16 à 18 degrés.

Les conditions très douces ont permis à 19 sites de mesure, principalement au nord des Alpes, de mesurer l'une des cinq températures maximales journalières les plus élevées en janvier depuis le début des mesures. Glaris (17,6 degrés) et Saint-Gall (16,2 degrés), entre autres, ont enregistré de nouveaux records pour un mois de janvier.