L'école d'art CLRW, basée à Winterthour (ZH), a définitivement fermée ses portes jusque avant les vacances de Pâques. Les élèves ont eu deux heures pour vider leur casier et dire au revoir à leurs professeurs. On ne sait pas s'ils pourront récupérer leur argent.

1/5 Des dizaines d'élèves ne peuvent pas terminer l'année scolaire. Photo: PD

Patrik Berger

C'est fut un véritable choc. L'école d'art privée CLRW, qui compte cinq sites en Suisse, a cessé ses activités mercredi après-midi avec effet immédiat. Une décision prise sur ordre de l'office de faillite et sans avertissement préalable.

Plus de 40 collaborateurs ont ainsi perdu leur emploi et des dizaines d'élèves se retrouvent soudain sans perspective, comme le rapport le «Landbote». A Winterthour (ZH), les apprentis ont reçu un email lundi leur priant de vider l'école dans les deux heures suivantes. Les codes des portes ont ensuite été désactivés, signant la fin prématurée de leur formation.

L'école, qui proposait des cours de photographie, de peinture, de design et de création, avait des sites à Winterthour, Zurich, Bâle, Berne et Lucerne. Beaucoup d'étudiants suivaient des cours là-bas pour se préparer aux examens d'entrée dans les écoles d'art.

Aujourd'hui, leur année scolaire est de fait terminée – sans diplôme, sans certificat, sans perspective. L'argent récolté grâce aux taxes semestrielles a probablement déjà disparu. L'école ne peut pas continuer à fonctionner «pour des raisons économiques», peut-on lire dans un bref courrier.

15'000 francs par année scolaire

Les élèves concernés sont en colère et déçus. Ils ont déjà payé des milliers de francs de frais de cours – on ne sait pas s'ils reverront un jour cet argent. Même les enseignants n'ont appris la fermeture que peu de temps avant les élèves. La direction de l'école n'a pas encore fait de déclaration officielle, et les parents n'ont pas non plus été informés officiellement, selon le rapport.

Selon le «Landbote», cette faillite résulte du manque d'inscription. Pour l'année scolaire à venir, il n'y aurait plus qu'une vingtaine d'inscriptions. Pour que l'école puisse couvrir ses frais, il faudrait en avoir 80. Au meilleur de sa forme, l'école comptait 130 participants. Ils avaient payé 15'000 francs pour le cours préparatoire d'un an, plus 3500 francs pour le matériel et les excursions. Dans les périodes fastes, la CLRW a réalisé un chiffre d'affaires de 1 à 1,3 million de francs.