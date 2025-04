Beat Jans fait censurer le travail de matu d'un gymnasien

Un travail de maturité sur le conseiller fédéral Beat Jans a été presque entièrement censuré après l'intervention du DFJP. Photo: keystone-sda.ch

Que nous réserve l'actualité en ce mercredi 16 avril? Comme chaque jour de la semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un petit florilège des actus suisses jour.

1 Beat Jans, maître censeur?

Un travail de maturité sur le conseiller fédéral Beat Jans a été presque entièrement censuré après l'intervention du Département fédéral de justice et police (DFJP), indique mercredi la «Neue Zürcher Zeitung». L'élève du gymnase de Rämibühl à Zurich y avait examiné la communication politique du ministre socialiste et avait également tourné un film documentaire d'une demi-heure sur le sujet. L'étudiant a enfreint les accords passés avec Beat Jans, raison pour laquelle ce dernier a retiré ses citations, explique son chef de la communication dans le journal. L'école n'a pas permis à la NZZ de consulter le travail ni d'entrer en contact avec l'élève.

2 La guerre commerciale divise les Suisses

Près de 80% des Suisses pensent que les droits de douane instaurés par le président américain Donald Trump auront un effet négatif sur l'économie suisse, révèle un sondage IPSOS relayé mercredi par «Le Temps». 53% des personnes interrogées expriment leur confiance dans la capacité du Conseil fédéral à défendre les intérêts de la Suisse. Elles se montrent cependant divisées sur la réponse à apporter: 28% des sondés pensent qu'il faut adopter une approche attentiste, 22,2% donner la priorité à la négociation d'un accord de libre-échange avec les Etats-Unis d'Amérique, 21,3% se rapprocher de l'Union européenne et 20,7% augmenter les droits de douane suisses sur les produits américains en guise de représailles.

3 Des chercheurs américains à l'IMD de Lausanne?

Alors que l'EPFL et l'EPFZ se montrent réservées quant à un recrutement de chercheurs américains voulant quitter les Etats-Unis en raison de la politique du président américain Donald Trump, l'International Institute for Management Development (IMD) de Lausanne agit très différemment, rapportent mercredi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. L'université privée est en discussion avec des chercheurs de Harvard, Wharton et Yale. «La Suisse est devenue beaucoup plus attractive et les Etats-Unis très peu attractifs», déclare dans les journaux le doyen de l'IMD Stefan Michel. Une motion demandant un soutien pour les chercheurs américains désireux de changer de pays est en cours d'examen au Conseil des Etats.

4 Rebondissement dans le scandale CarPostal

L'Office fédéral de la police a déposé un recours contre le deuxième renvoi de l'accusation dans le scandale de CarPostal, affirment mercredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Le Tribunal pénal économique de Berne a annulé les décisions pénales en février pointant une procédure irrecevable. Fedpol souhaite néanmoins obtenir un jugement contre sept des accusés. Ces derniers sont suspectés d'avoir obtenu des subventions de manière frauduleuse. La Poste a dû rembourser plus de 200 millions de francs. Les peines prononcées allaient jusqu'à 420'000 francs d'amende. Tous les accusés ont fait recours. La procédure est désormais entre les mains de la chambre pénale du Tribunal cantonal de Berne.

5 Epagny: Fribourg face à ses responsabilités

L'Etat de Fribourg a-t-il rendu possible le féminicide d'Epagny (FR)? Le meurtre présumé d'une femme par son mari soulève des questions dans les milieux associatifs. Le tireur, qui semble s'être donné la mort, avait été relâché en décembre 2024 d'une détention pour des violences domestiques avérées (voir ci-dessous). Face à cette situation, la sphère politique a décidé de répondre par la création d'un groupe de travail chargé d'établir les responsabilités, a appris Blick.