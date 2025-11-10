DE
Accord entre l'armée suisse et Elbit conclu
Le fournisseur de drones israélien assumera les frais de service

L'armée suisse acquiert des drones de reconnaissance israéliens, mais renonce à certaines fonctionnalités. Elbit Systems couvrira les coûts fixes du service sur neuf ans. Le projet, initialement prévu pour 2019, sera finalisé en 2026.
Publié: 18:02 heures
Un drone de reconnaissance Elbit sur l'aérodrome militaire d'Emmen (LU). (Archives)
Photo: URS FLUEELER
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse acquiert un système de drones de reconnaissance auprès du fabricant israélien Elbit. Comme elle renonce à une partie des fonctionnalités des drones, le fournisseur en Israël prendra en charge les coûts fixes du contrat de service pendant neuf ans.

L'Office fédéral de l'armement (armasuisse) et Elbit Systems Ltd. ont signé un avenant au contrat à cet effet, a indiqué armasuisse lundi. Elbit prend en charge les coûts fixes du contrat de service pour les neuf années de 2024 à 2032.

L'acquisition du système de drones de reconnaissance a pris du retard. Elle aurait normalement dû être terminée en 2019. Sept ans plus tard, à savoir fin 2026, tout le matériel devrait être en Suisse, a indiqué le chef de l'armement Urs Loher.

Capacité assurée malgré tout

En septembre, le DDPS, armasuisse et l'armée ont décidé de renoncer à certaines fonctionnalités centrales. Les drones ne seront pas équipés du système d'évitement automatique, du système de dégivrage, ni du système de décollage et d'atterrissage indépendant du GPS.

Mais malgré ces contraintes, les drones ne perdront pas les capacités de reconnaissance et de surveillance de l'armée, avait assuré le ministre de la Défense Martin Pfister. Les capacités essentielles sont garanties, notamment les vols de reconnaissance de longue durée.

