Une délégation parlementaire suisse entame lundi une visite aux Etats-Unis. Au programme: droits de douane et relations économiques bilatérales.

ATS Agence télégraphique suisse

Une délégation parlementaire suisse effectuera une visite de travail aux Etats-Unis de lundi à vendredi. Il sera question de droits de douane et de politique commerciale de manière générale.

La Délégation AELE/UE de l'Assemblée fédérale se rendra à Washington, dans l'Indiana et à Chicago, indique-t-elle samedi. Le but du voyage est d'«approfondir de façon stratégique les relations économiques bilatérales entre la Suisse et les Etats-Unis». Ce voyage était prévu depuis longtemps, a précisé Andrea Anastasi, responsable du domaine international.

Une délégation hétéroclite

En tant que premier marché d'exportation et destinataire important des investissements directs suisses, les Etats-Unis sont un partenaire majeur, souligne la délégation. Et de rappeler qu'en 2025, la Suisse a exporté chaque semaine vers les Etats-Unis des marchandises d’une valeur globale de plus d’un milliard de francs.

La délégation rencontrera des membres du Congrès américain, une délégation du Bureau du représentant américain au commerce, des associations économiques et des représentants d'entreprises suisses implantées aux Etats-Unis. Les discussions porteront principalement sur la situation de la politique commerciale aux Etats-Unis, ses répercussions pour la Suisse ainsi que sur la résilience des chaînes d'approvisionnement et la compétitivité à long terme.

Emmenée par le sénateur Damian Müller (PLR/LU), la délégation comprend les conseillères nationales Elisabeth Schneider-Schneiter (Le Centre/BL) et Christine Badertscher (Les Vert-e-s/BE) ainsi que les conseillers aux Etats Carlo Sommaruga (PS/GE) et Hannes Germann (UDC/SH).