La randonneuse a probablement chuté en tentant de contourner une plaque de neige. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Une randonneuse hongroise âgée de 27 ans a perdu la vie jeudi en chutant depuis la crête Brienzergrat, au-dessus de Sörenberg, sur la commune de Flühli (LU). L'accident est survenu lorsqu'elle a voulu, sans doute, contourner un champ de neige.

Une femme qui accompagnait la malheureuse en randonnée a été évacuée en hélicoptère et transportée à l'hôpital en état de choc, indique la police lucernoise vendredi. Le Ministère public a ouvert une enquête pour établir les circonstances et les causes de l'accident.